Kljub odlični Dončićevi predstavi Dallas klonil proti Indiani

Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA tretjič izgubili. Tokrat so morali na domačem parketu priznati premoč ekipi Indiana Pacers, ki je slavila s 134:127. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je ob tem dosegel 34 točk, 15 asistenc,sedem skokov ter po dve ukradeni in izgubljeni žogi. Znova ni bil najbolj natančen pri metu iz igre (9/24), a je popravil met za tri točke (4/10). S črte prostih metov je zadel 12 od 15 metov.

Dallas ima ob štirih zmagah zdaj tri poraze in je malce bolj oddaljen od vrha zahodne konference. Na čelu je še naprej neporažena zasedba Oklahoma City Thunder (7-0). Naslednjo tekmo bodo igrali v noči s srede na četrtek, ko bodo gostili Chigago Bulls.