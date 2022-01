Kljub težavam vztrajajo

Kakšno je trenutno zdravstveno stanje (v dobesednem in metaforičnem pomenu) slovenskih košarkarskih ekip? Kako uvedba okrepljenega covidnega potrdila vpliva na dejavnost, predvsem na mladinski ravni? Kakšne preglavice povzroča ekipam pravilnik »return to play«, po katerem morajo prebolevniki opraviti podroben zdravniški pregled, preden lahko spet stopijo na igrišče? Predvsem na ta vprašanja so odgovarjali predstavniki košarkarskih klubov, ki s svojimi ekipami nastopajo v članskih in mladinskih ligah, v katerih so sicer preložene tekme na dnevnem redu.

»Naloga nas trenerjev in vseh športnih delavcev je ta, da gremo naprej po začrtani poti, čeprav se ukvarjamo z vsakodnevnimi težavami. Zavedati se moramo, da bi imela daljša prekinitev vadbe, veliko negativnih posledic. V vseh panogah so težave, smo pa vsi v isti situaciji. Moramo vztrajati, seveda ob upoštevanju vseh protikoronskih ukrepov, treba je trenirati in igrati,« razmišlja vodja Jadranovega mladinskega pogona Andrej Vremec, ki potrjuje, da uvedba obveznega okrepljenega covidnega potrdila pri Jadranu ne povzroča večjih težav.

Tako je tudi pri ŠZ Dom, kjer pa ugotavljajo, da čakanje prebolevnikov na podroben zdravniški pregled (za zdaj mora še vedno miniti en mesec od konca okužbe) pušča velike vrzeli v ekipah. »Imeli smo kar nekaj okužb tako v članski kot v mladinskih ekipah. Fantje trenirajo stalno v nepopolni postavi, saj na prebolevnike še ne moremo računati. Upam, da bo nov pravilnik ‘return to play’, ki bo skrajšal dobo med okužbo in pregledom, stopil kmalu v veljavo,« je povedal Domov športni vodja David Ambrožič.

Borov predsednik Edi Sosič pa je precej kritičen do odločitve deželne zveze Fip, da ne prekine prvenstev, tako kot je to storila zveza v Venetu. »Morali bi začasno prekiniti tekme, vsaj dokler ne gre mimo vrhunec tega vala. Tu se ne gre le za odsotnosti igralcev in trenerjev, zaradi okužb primanjkujejo tudi sodniki in zapisnikarji. Ko bo treba vse zaostale tekme nadoknaditi, bo pravi kaos. V klubih se soočamo z vedno večjimi težavami, ki nas predvsem psihično povsem izčrpajo. V svoji dolgi karieri športnega delavca se s tako stresnimi situacijami nisem še nikoli soočal,« je še povedal Sosič.