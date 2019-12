Klub podpira trenerja

Potem ko so številni mediji že poročali o tem, da Eugenio Dalmasson ne bo več trener Allianza Pallacanestro Trieste, je stratega iz Benetk tik pred božičem (zaenkrat) podprl predsednik kluba Mario Ghiacci. »Naš trener je Eugenio Dalmasson. V teh mesecih smo vseskozi skupaj iskali rešitev za trenutno stanje na lestvici. Zdaj je čas, da smo koncentrirani in da opravimo kredibilne in dolgoročne izbire, ki zahtevajo potrpljenje in odločnost,« je pred drevišnjim dvobojem s Trentom povedal Ghiacci in hkrati potrdil, da je klub aktiven na košarkarski tržnici. Po zelo slabih predstavah sta tako trener kot številni igralci namreč pod vprašajem, saj zaseda Allianz predzadnje mesto na lestvici, kar pomeni, da bi v tem trenutku ne dosegel obstanka v A-ligi.