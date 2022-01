»Klubom smo pustili svobodno izbiro«

Deželna košarkarska prvenstva se kljub številnim odpovedanim tekmam nadaljujejo. Na članski ravni so tako minuli konec tedna odigrali le tri od predvidenih šestih tekem 13. kroga D-lige, prav tako je na igrišče stopilo nekaj ekip v promocijski ligi, medtem ko je bil celoten 1. krog povratnega dela C-lige silver preložen na kasnejši termin (v C-ligi silver morajo prav tako nadoknaditi celoten 13. krog, ki bi moral biti na sporedu 8. januarja).

Zveza Fip FJK se je v nasprotju z nekaterimi drugimi deželami odločila, da prvenstev na članski in mladinski ravni ne prekine. Do te odločitve je prišlo med novoletnim premorom, tudi na podlagi rezultatov ankete o številu cepljenih športnikov v deželnih košarkarskih klubih. »Društvom smo v teh nelahkem trenutku pustili svobodno izbiro. Prvenstev nismo prekinili, tako kot se odločili v nekaterih drugih deželah, kjer so v glavnem preložili prva dva kroga po novem letu. V Lombardiji bodo na primer ta konec tedna po prekinitvi spet nadaljevali s tekmami. V naši deželi je bilo seveda po pričakovanju preloženih veliko tekem. Nadoknaditi jih moramo približno 300, kar sicer ni majhno število,« je dejal predsednik Fip FJK Giovanni Adami. »Po eni strani moramo v tem trenutku, ko je verjetno krivulja okužb na višku, zaščititi javno zdravje, po drugi pa se nam je zdela vsiljena prekinitev dejavnosti nepravična. V primerjavi z lanskim letom vlada ni zaustavila športne dejavnosti, prav tako tudi državna košarkarska zveza ne. Marsikatera ekipa je v minulih tednih igrala, predvsem pa smo dosegli to, da lahko mladi nadaljujejo s športno dejavnostjo, kar je najvažnejše. Predsednikom košarkarskih klubov, s katerimi smo se večkrat sestali med novoletnim premorom in s katerimi smo v stalnem stiku, smo dejali, naj bodo kar se da umirjeni, saj ne bo disciplinskih ukrepov ali denarnih kazni za morebitne preložitve.« je še povedal.