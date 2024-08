»Ko je zmagal Jacobs, je bilo v atletskih klubih več vpisov«

Miho Pečarja smo včeraj popoldne zmotili v Tolminu, do koder je prikolesaril iz Nabrežine. Tam je čakal, da bi se dovolj shladilo in bi lahko pot nadaljeval do Matajurja. Profesor športne vzgoje ter trener pri društvih Gaja, Bor in Burja je takoj privolil v pogovor.

Ali ste že obiskali Pariz?

Nisem. Za zdaj me ne mika, raje se odpravljam v hribe in naravo, v bodoče pa bi ga enkrat rad obiskal.

Ste spremljali olimpijske igre?

Sem, a bolj naključno. Načrtovano sem si ogledal včerajšnji (nedeljski op. a.) finale v odbojki, tek na 100 metrov in še kakšen finale. Drugače pa sem občasno prižgal televizijo in gledal, kar so takrat predvajali.

Katere panoge so vam najbolj pri srcu?

Gimnastika, atletika in plavanje. Na prvem mestu je vsekakor gimnastika.

Za katere športnike ste navijali?

Za nikogar, igre sem samo spremljal.

Imate kakšen poseben olimpijski spomin?

Spomnim se fenomenalnega Boltovega rekorda ter nekaterih Phelpsovih plavalnih rekordov. Ne vem, koliko kolajn je osvojil, vem pa, da je takrat zmagal vse, kar se je dalo.

So po vašem olimpijske igre zgled za mlade?

Mislim, da so. Olimpijske igre so zdaj tudi dobro medijsko pokrite, takoj se najde posnetke, tako da si lahko mlad športnik na telefonu pogleda, kar ga zanima in se tako navduši. Športniki še vedno dajejo zgled na teh tekmovanjih, čeprav vidimo kdaj tudi kakšne epizode, ki ne kažejo fair playa. A če posameznik zna filtrirati, kaj je v duhu olimpijskih iger in kaj ni, to ni problem.

Ali tudi vi opažate korelacijo med osvojenimi medaljami in navdušenjem nad določeno panogo?

Tako pravijo trendi, sam pa lahko to do določene mere potrdim. Pri atletskem klubu Bor smo imeli tisto leto, ko je zmagal Marcel Jacobs, veliko več vpisov. Vsi so se navduševali nad atletiko. Ko nekdo zmaga, temu masovno sledijo, saj v njem najdejo vzornika. Bi pa bilo potrebno pogledati, če ti, ki se takrat navdušijo, potem tudi nadaljujejo s to panogo ali je to samo začasno. Korelacija pa gotovo obstaja.