Ko so leta 1983 pri Vicenzi napadli tudi Jadranov avtobus ...

Šport pooseblja različne vrednote, a se huligani lahko najdejo marsikje, tudi v preteklosti je bilo tako. Napad na avtobus so pred 42 leti na lastni koži doživeli tudi Jadranovi navijači. 29. maja 1983 je Jadran v zadnji tekmi play-offa za prestop iz C1-lige v B-ligo v Vicenzi izgubil proti domači ekipi, ki se je tako razveselila napredovanja.

Jadran je v Vicenzi spremljala množica navijačev, v tamkajšnji športni dvorani se jih je zbralo približno 1000, ki so se tja odpravili s sedmimi avtobusi in osebnimi avtomobili. Po tekmi, na kateri je Jadran izgubil le za dve točki in tako ostal brez napredovanja, je navijače na parkirišču pričakalo neprijetno presenečenje. Kot je takrat poročal Primorski dnevnik, so namreč nepridipravi, kljub prisotnosti policije in karabinjerjev, na avtomobilih s tržaško registrsko tablico prerezali po dve gumi (skupno so jih 34).

Še do hujšega incidenta pa je prišlo na avtobusu, ki zelo spominja na nedeljsko tragedijo pri Rietiju, a se je na srečo končala z manjšimi posledicami. Le kilometer po tem, ko je policijska izvidnica zapustila spremstvo Jadranovih avtobusov, je neznani avtomobil dohitel avtobus št. 5, ki je peljal navijače z Opčin in s Proseka, ter nekaj časa vozil vštric z njim, nato pa pospešil. »Takrat je udarilo v eno od oken na levem boku avtobusa. Kamen je razbil šipo. Stekleni drobci so se z gromkim pokom razpršili po vsem avtobusu,« je takrat pisal novinar Primorskega dnevnika. Eden od treh marmornatih kamnov je v glavo zadel Andreja Prašlja, eden od steklenih drobcev pa njegovo ženo Rossano naravnost v oko. Oba so s še enim poškodovanim odpeljali v tržaško bolnišnico.