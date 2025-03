Kokoš Trail (spet) z novo traso

V nedeljo, 16. marca, bo na sporedu že tradicionalni marčevski gorski tek Kokoš Trail 2025. »Prvo izvedbo smo bolj za šalo kot zares organizirali leta 2012. Nismo vedeli, kaj nas vsega časa. Želeli smo si nekaj drugačnega, nekaj česar na Tržaškem in v okolici še nimamo. Gorski tek v zaključku zime, kar je precej neobičajno. In formula je očitno bila uspešna,« se je na včerajšnji predstavitvi v dvorani Olimpia na stadionu Nereo Rocco v Trstu spominjal alfa in omega bazovskega gorskega teka ter društva Evinrude , ki organizira Kokoš Trail, Graziano Ferlora.

Letošnji gorski tek bo kot že običajno startal v športnem centru Zarje v Bazovici. Startni strel bo odjeknil ob 10. uri, ko se bodo tekači ter tekačice podali na 16, 10 in netekmovalni 8-kilometrski tek. Kdor bo tekmoval na 16-kilometrskem teku, bo moral premagati tudi približno 600 višincev. Na desetkilometrskem teku bo višincev okrog 400. Na netekmovalnem osemkilometrskem teku pa 200. Kokoš Trail bo tudi letos čezmejni, saj bo na svoji trasi prekoračil mejo pri Gročani do Vrhpolja in Zelenega centra, ruševin cerkvice svetega Tomaža do Velikega Gradišča in nazaj proti Kokoši. »Pravzaprav delček trase bo za tekače skrivnosten vse do zadnjega, saj tako hoče Stefano Bevilacqua, ki vsako leto skrbi za novo progo. Kokoš Trail je namreč vsako leto drugačen. Taka je namreč naša filozofija. Stefanove trase pa smo že poimenovali »varjanta Vodopivec« (iz priimka Bevilacqua),« je še dodal Ferlora.

Na včerajšnji predstavitvi so se predstavili tekači Andrea Mauri (tudi triatlonec), Nicole Guidolin, Enrico Pausin, Matteo Novi, Nazareno Salpistis in Riccardo Sterni.

Do sinoči se je na 16 in 10-kilometrski tek vpisalo 320 tekačev, 80 pa na netekmovalni. Vpisovanja so še odprta na spletni strani euromarathon.it.