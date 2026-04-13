Sinner z zmago v Monte Carlu prevzel vodstvo na svetovni lestvici

Južnotirolec Jannik Sinner je po včerajšnji zmagi na teniškem mastersu v Monte Carlu nad Carlosom Alcarazom znova zasedel prvo mesto na svetovni lestvici ATP. V finalu je bil v dvoboju »teniških titanov« boljši od Španca s 7:6 (5) in 6:3. Alcaraz je po finalnem porazu zdrsnil na drugo mesto. Oba sta še vedno krepko pred zasledovalci. V najboljši deseterici je prišlo še do nekaj sprememb.

Vodilni dvojici sledita Nemec Alexander Zverev in Srb Novak Đoković, na peto mesto pa je s sedmega napredoval Kanadčan Felix Auger-Aliassime, ki je v Monte Carlu izpadel v četrtfinalu proti poznejšemu zmagovalcu Sinnerju.

Šesti je Američan Ben Shelton, sedmi Alex de Minaur, osmi pa Američan Taylor Fritz. S petega je na deveto mesto nazadoval Italijan Lorenzo Musetti, deseti pa je ostal Rus Danil Medvedjev.

Od Slovencev je najvišje Bor Artnak, ki je napredoval na 437. mesto. Med najboljšimi tisoč igralci sta le še Filip Jeff Planinšek na 555. in Žiga Šeško na 996. mestu.