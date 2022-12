Komisijo OKS bo vodil Ivan Peterlin

Danes je bila v prostorih Olimpijskega komiteja Slovenije v Kristalni palači v trgovskem središču BTC v Ljubljani tradicionalna novinarska konferenca, ki jo organizira OKS in povabi vse športne krovne organizacije iz zamejstva. Namen je, da se zamejski športniki predstavijo novinarjem iz matične Slovenije. Današnja »tiskovka« je bila pravzaprav posebna, saj so jo spet organizirali po dveh letih letih koronaprekinitve. Posebna je bila tudi, ker se je na njej uradno od zamejskih športnikov poslovil odhajajoči predsednik OKS Bogdan Gabrovec, Slovenjgradčan, ki je v zadnjem mandatu še bolj podrobno spoznal in vzljubil zamejski šport. Volitve za novega predsednika OKS in nov izvršni odbor bodo v petek. Po dvajsetih letih se poslavlja tudi predsednica komisije za zamejski šport pri OKS-ZŠZ Sonja Poljšak. »Čas je bil, da me nekdo zamenja pri tej funkciji. Sicer moram priznati, da mi ni lahko zapustiti tako zdravega športnega okolja, kot je šport v zamejstvu, tako v Italiji kot v Avstriji in na Madžarskem. Še naprej bom spremljala in če bo treba, tudi pomagala,« je dejala Poljšakova, ki jo bo na svojem mestu zamenjal predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin. Prvič bo namreč komisijo za zamejski šport pri OKS-ZŠZ vodil predsednik, ki ni iz Slovenije. »Zame je to prava čast,« je dejal Peterlin, ki je za predlog o imenovanju izvedel danes zjutraj. »Vse skupaj naj bi potrdili po petkovi izvolitvi novega predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije,« je še dodal Peterlin, ki bo v komisiji računal na novo ekipo. Slednjo bodo sestavljali: Marijan Velik (predsednik SŠZ), Andrea Kovacs (predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem), Tomaž Paulin (Fakulteta za šport), Rudi Merljak (Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu). Miran Mulner (predsednik Športne zveze Nova Gorica), Andrej Matjašek (predsednik Športne zveze Lendava) in Poljanka Pavletič (koordinatorka OKS), hči pokojnega profesorja in publicista Bojana Pavletiča. Na petkovih volitvah za predsednika OKS se bodo predstavili trije kandidati: Tomaž Barada, Franjo Bobinac in Janez Sodržnik.