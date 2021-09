Kompetitivni in zadovoljni

V Solunskem zalivu v Grčiji sta se na članskem evropskem prvenstvu v jadralnem olimpijskem razredu 49erFX zelo dobro odrezali članica tržaškega pomorskega društva Sirena Jana Germani in njena kolegica na dvosedu Giorgia Bertuzzi (članica kluba FV Malcesine). Jadralki, ki sta se julija okitili s svetovnim mladinskim naslovom U23, sta se uvrstili na skupno sedmo mesto. Pravzaprav sta bili na evropskem prvenstvu šesti, saj se je na tretje mesto uvrstila kanadska posadka. Carlotta Omari, ki je prav tako članica Sirene, pa se je v dvojici s Svevo Carraro, uvrstila na 13. mesto. Evropski prvakinji sta Nizozemki Odile van Aanholt in Elise de Ruyter (119,2 točke). Podprvakinji pa Hrvatici Enia Ninčević in Mihaela de Micheli Vitturi (145,0). Germanijeva in Bertuzzijeva sta bili najboljši v konkurenci drugih posadk italijanske reprezentance. Za njima sta se na 11. mesto uvrstili Alexandra Stalder in Silvia Speri. Tržaška jadralka Jana Germani je bila z nastopom in tudi uvrstitvijo zadovoljna: »Tekmovali sva na članski ravni in konkurenca je bila zelo ostra. Nekaterih posadk, ki so nastopile na olimpijskih igrah ni bilo, a jih skoraj gotovo ne bo tudi v nadaljevanju oziroma se ne bodo potegovale za olimpijske igre leta 2024 v Parizu. Konkurenca se je torej pomladila,« je sprva povedala Jana, ki je nato orisala dogajanje v Solunskem zalivu: »Z Giorgio sva bili skupaj s Hrvaticama med najtežjimi posadkami, kar nam je povzročalo nekaj težav, saj je bil veter lahek. A tudi na to sva bili pripravljeni, tako da sva dobro reagirali. Dodati moram, da sva v zadnjih mesecih trenirali v zelo raznolikih vremenskih razmerah, tako da se znava prilagoditi.«