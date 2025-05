Kontovel izpadel iz C-lige, Dom brez uvrstitve v final-four

C-LIGA

Drugi krog play-outa za obstanek, tretja tekma

BaskeTrieste – Kontovel ZKB 83:74 (20:22, 34:40, 60:53)

Kontovel: Terčon 8 (6:6, 1:1, 0:1), Škerl 4 (2:2, 1:3, 0:3), Pro 13 (1:2, 6:11, -), Mattiassich 14 (-, 7:11, -), Regent 2 (2:2, 0:1, -), Rosati 0 (-, -, -), Daneu 8 (5:9, 0:2, 1:3), Scocchi 6 (3:4, -, 1:5), Glavina in Bellettini nv. Trener: Popovič.

Po dveh sezonah se Kontovel ZKB poslavlja od košarkarske C-lige. Za izpad v deželno divizijo 1 je bil odločilen poraz v tretji tekmi drugega kroga play-outa. Ekipa BaskeTrieste je bila boljša z izidom 83:74.

Tekma se je sicer za Popovičevo ekipo začela spodbudno, saj je Kontovel po prvem polčasu vodil s 6 točkami naskoka (34:40). V tretji četrtini pa je prišlo do preobrata, saj so mladi Tržačani z delnim izidom 26:13 prešli v vodstvo, ki ga do konca tekme niso več izpustili iz rok. V zadnjih desetih minutah tekme je na dan prišla še utrujenost v vrstah Kontovelove ekipe, kar so domačini pridno izkoristili. Štiri minute pred koncem so se gostje pri izidu 70:67 približali le na tri točke razlike, več pa niso zmogli, tako da je bil poraz neizbežen.

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Finale play-offa goriške skupine, tretja tekma

Dom – Alba Cormons 55:67 (7:11, 21:32, 36:44)

Dom: Salvi 0 (0:2, 0:2, 0:3), D. Abrami 14 (6:6, 4:10, 0:3), M. Zavadlav 2 (-, 1:2, 0:3), Devetta 5 (0:1, 1:2, 1:4), G. Zavadlav 20 (-, 4:10, 4:9), Devetak 6 (-, 3:4, 0:1), Vidani 3 (3:4, 0:2, 0:3), Bernetič 3 (1:2, 1:6, -), P. Abrami 0 (-, 0:1, -), Bressan 2 (-, 1:2, -), Calzavara 0 (-, -, -), L. Pahor nv. Trener: Bonetti.

Domovi košarkarji so s porazom v odločilni tretji tekmi finala goriške skupine deželne divizije 2 sklenili letošnjo sezono. V telovadnici Kulturnega doma je bila krminska Alba boljša z izidom 55:67 in se tako uvrstila v deželni final four za napredovanje v deželno divizijo 1. Zaključni turnir najboljše četverice, na katerem bodo nastopili štirje pokrajinski prvaki, bo 7. in 8. junija v Zoppoli pri Pordenonu.

Gostje so bili tokrat zasluženo boljši, Domovi košarkarji pa so zaigrali pod svojimi sposobnostmi. Predvsem so Goričani naleteli na zelo slab strelski večer (za dve točki so metali 15:41, za tri pa 5: 26), kar je Alba izkoristila. Povrh tega se je že v peti minute igre poškodoval Samuele Bressan, ki je bil v letošnji sezoni eden izmed ključnih Domovih košarkarjev. Nekaj več želje sta tokrat pokazala izkušena Gabrijel Zavadlav, ki je bil z 20 točkami najboljši Domov strelec, in kapetan Dabid Abrami (14), ostali pa niso dali svojega običajnega doprinosa.