Kontovel KO proti tretji sili prvenstva, Bor zmagal

KOŠARKA

C-LIGA

Spilimbergo – Kontovel 61:47 (19:12, 35:22, 49:41)

Kontovel: Terčon 8 (1:2, 2:4, 1:2), Bellettini 4 (-, 2:3, -), Škerl 11 (4:4, 2:4, 1:6), Mattiassich 4 (-, 2:3, 0:1), Starc nv, Daneu 2 (-, 1:5, 0:6), Glavina 0 (-, 0:1, -), Pregarc 5 (1:2, 2:7, -), Pro 13 (4:6, 3:7, 1:4), Vecchiet nv, Rosati 0 (-, -, 0:1), Scocchi 0 (-, 0:3, 0:4). Trener: Popovič.

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Bor Radenska – Santos 72:60 (12:15, 35:32, 50:49)

Bor: Cossaro 16 (8:9, 4:5, 0:1), Nisić 0 (-, 0:2, 0:1), Gallocchio 2 (2:2, 0:2, 0:4), Mozina 15 (5:5, 5:9, 0:1), Comar 8 (2:4, 3:3, 0:2), Fort 2 (-, 1:2, -), Strle 0 (-, 0:3, 0:2), Lettieri 0, Maurel 4 (-, 2:3, 0:1), Finatti 25 (5:6, 1:3, 6:11), Battilana nv. Trener: Kladnik.

Košarkarji Bora so osvojili tekmo kroga v deželni diviziji 1. Santos je imel dve točki zaostanka in bi v primeru zmage ujel borovce, ki pa so tokrat igrali zelo zbrano in so tako na koncu zasluženo zmagali. Tekma je bila vseskozi zelo izenačena in odločilna je bila zadnja četrtina, ko se gostitelji niso pustili presenetiti. Pri prostih metih so bili Kladnikovi fantje zelo natančni. V drugem polčasu so obenem izgubili le štiri žoge, kar je še en dokaz, da so si privoščili res malo napak. Najboljši strelec je bil pri Boru Finatti, ki je zbral kar 25 točk.