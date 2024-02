Kontovel ne najde izhoda iz krize

Kontovel - Sacile 64:65 (12:14, 29:33, 42:55)

Kontovel: Terčon 1 (1:2, 0:2, -), N. Daneu 4 (1:2, 0:1, 1:2), Škerl 18 (-, 3:4, 4:5), Mattiassich 5 (-, 1:2, 1:3), S. Regent 4 (2:2, 1:3, -), Persi 8 (3:3, 1:5, 1:2), G. Regent 4 (2:2, 1:3, -), Pro 6 (0:1, 3:7, -), A. Daneu 13 (2:2, 4:10, 1:3), Scocchi 1 (1:2, 0:3, 0:4), Doljak in Raseni nv. Trener: Peric.

Kontovel je v 15. krogu košarkarske C-lige utrpel že deseti zaporedni poraz. Tokrat so varovanci trenerja Perica na domačem igrišču s 64:65 klonili proti zadnjeuvrščenemu Sacileju, ki so ga v prvem delu sezone premagali s kar 23 točkami prednosti.

Dvoboj se za domačine ni začel spodbudno, saj so gostje povedli z delnim izidom 0:7. S trudom v obrambni polovici so Kontovelovi košarkarji ujeli nasprotnike in na glavni odmor odšli le s 4 točkami zaostanka (29:33). V tretji četrtini je Sacile izkoristil popoln mrk v Kontovelovi igri in pobegnil na + 13. Domačini pa so v zadnji desetih minutah igre le reagirali in se v končnici približali le na eno točko zaostanka. Imeli so tudi na razpolago zadnji napad za zmago, a je Scocchi v prodoru nerodno izgubil žogo, tako da so se zmage veselili gostje iz Sacileja.

»Spet smo po nepotrebnem izgubili tekmo. Fantje so celo tekmo igrali pod svojimi sposobnostmi, bilo je preveč nihanj in slabih odločitev v napadu. Edina pozitivna točka je vrnitev Škerla (z 18 točkami najboljši strelec Kontovela, op. a.), ki pa je bil tudi edini, ki je tokrat našel pot do koša,« je po tekmi dejal Kontovelov spremljevalec Ilja Bufon.