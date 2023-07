Kontovel se seli na Opčine

Potem ko je padla odločitev, da se Jadran Monitcolo&Foti seli na Čarbolo, je postalo jasno, da bo opensko Polisportivo, »Jadranov« dom zadnjih nekaj sezon, zasedel Kontovel. Z napredovanjem v višjo, C-ligo je selitev košarkarjev Kontovela nujna, saj telovadnica na Rouni ne odgovarja vsem predpisom, ki jih zahteva višja liga (igrišče je premajhno). Kot nam je povedal predsednik Kontovela Peter Lisjak, zdaj še ni znano, kdaj bo Kontovel igral domače tekme, saj urnik še usklajujejo z odbojkaricami Kontovela, ki bodo tudi v višji D-ligi igrale pri Briščikih.

Ker nastopa Kontovel z glavnino domačih igralcev, je kar se tiče stroškov ekipe v deželni C-ligi na zeleni veji. Strošek - parameter - bo Kontovel odštel samo za Cicogno in Scocchija, ki ostajata v ekipi. Nastopanje v višji ligi so potrdili čisto vsi igralci, ki so lani dočakali zgodovinsko napredovanje. »Ekipo bo okrepil le Gabriel Terčon (1999), ki je lani igral pri Boru, letos pa se želi približati domu,« nam je še povedal predsednik ŠD Kontovel Peter Lisjak, ki je tudi potrdil, kar smo že poročali, da v ekipi ostaja tudi Nikolaj Persi. Potrdili so tudi trenerja Francesca Perica, njemu pa želijo priključiti pomočnika, ki pa ga še iščejo.