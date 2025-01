Kontovel ZKB praznih rok, Dom zanesljivo zmagal v gosteh

C-LIGA

Kontovel – Humus Sacile 64:78 (21:19, 34:37, 45:55)

Kontovel: Terčon 4 (-, 2:5, 0:1), Bellettini 6 (-, 3:8, -), Škerl 18 (4:4, 4:8, 2:6), Pro 6 (2:2, 2:9, 0:2), Mattiassich 6 (2:4, 2:3, -), Rosati 5 (-, 1:3, 1:2), Regent 1 (1:2, 0:1, -), Daneu 16 (7:8, 3:3, 1:3), Scocchi 2 (-, 1:2, 0:5), Glavina in Starc nv. Trener: Popovič.

V drugem krogu povratnega dela košarkarske C-lige je Kontovel ZKB potegnil krajši konec proti četrtouvrščenemu Humusu iz Sacileja. Končni izid tekme na Opčinah je bil 64:78 v korist kakovostnejših gostov. Tekma se je za domačine začela zelo spodbudno, saj so po prvi četrtini vodili z dvema točkama prednosti (21:19), tudi v drugi pa so ohranili stik z gosti. V tretji četrtini pa se je pri izidu 43:43 v Kontovelovem napadu zataknilo, tako da so gostje z delnim izidom 0:10 povedli na 43:53. Košarkarji Humusa so nato prednost suvereno upravljali do konca tekme. »Fantje so prikazali sicer solidno igro, ponovno pa se je izkazalo, da je vsak padec koncentracije v tej ligi lahko usoden. Ko je Humus povedel, se mu nismo več uspeli približati. Dokazali pa smo le, da se lahko v popolni postavi in z zbrano igro kosamo tudi proti najboljšim nasprotnikom. Zdaj nas čakata dve tekmi, ki bi lahko bili v našem dometu, in sicer proti San Danieleju ter proti Sacileju,« je po tekmi dejal Kontovelov spremljevalec Ilja Bufon.

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Basket Terzo – Dom 53:63 (16:21, 29:38, 44:50)

Dom: Salvi 17 (2:4, 3:4, 3:5), D. Abrami 7 (5:6, 1:2, 0:1), M. Devetta 0 (-, -, -), G. Zavadlav 13 (-, 5:11, 1:5), Vidani 11 (5:6, 0:1, 2:10), Bernetič 9 (3:6, 3:12, -), L. Pahor 0 (-, 0:1, -), Bressan 6 (0:4, 3:8, 0:2), Calzavara 0 (-, 0:1, 0:1), Demartin nv. Trener: Bonetti.

Košarkarji Doma so v drugem krogu povratnega dela goriške skupine deželne divizije 2 dosegli zanesljivo zmago. S 63:53 so v gosteh premagali Terzo. Gostje so na krilih razigranega Salvija, ki je tekmo sklenil s 17 točkami (večino je dosegel v prvem polčasu), in Vidanija (11 točk), ki je zelo dobro igral v obrambi, ves čas imeli vajeti igre v svojih rokah. Po prvem polčasu so goriški košarkarji vodili z 9 točkami prednosti (29:38). V tretji četrtini so se domačini nekoliko približali, Bonettijevi varovanci pa se niso pustili presenetiti in dosegli novo zmago.