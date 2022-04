Kontovelu derbi proti Domu

KOŠARKA

D-LIGA

Dom – Kontovel 59:62 (13:20, 30:32, 42:45)

Dom: Devetak 0 (-, -, -), Abrami 5 (1:6, 2:5, 0:3), Lazić 9 (4:6, 1:2, 1:3), Onesti 2 (-, 1:3, -), Zavadlav 11 (2:2, 3:4, 1:5), Jakin 10 (-, 2:6, 2:3), Cej 0 (-, 0:1, -), Borsi 3 (1:2, 1:3, 0:1), Čavdek 0 (-, 0:2, -), Salvi 12 (7:7, 1:5, 1:4), Urdih 7 (3:5, 3:2, -), Menis nv. Trener: Grbac.

Kontovel: A. Daneu 5 (3:6, 1:3, -), N. Daneu 4 (2:2, 1:5, 0:1), Cicogna 15 (4:4, 4:9, 1:5), Pro 2 (-, 1:1, -), Mattiassich 2 (-, 1:3, 0:2), S. Regent 7 (2:4, 1:3, 1:2), Persi 6 (2:2, 2:2, 0:2), Emili 6 (2:5, 2:3, -), Starc 6 (0:2, 3:5, 0:1), G. Regent 6 (4:4, 1:3, -), Zgur 3 (-, 0:2, 1:4), Škerl nv. Trener: Peric.

Derbi košarkarske D-lige med Domom in Kontovelom se je zaključil z zmago gostujoče ekipe. Izid dvoboja v goriškem Kulturnem domu je bil 59:62 v korist Kontovelovih košarkarjev, ki so tako prekinili niz petih zaporednih porazov.

Gostje so boljše začeli in takoj prevzeli pobudo. Že v prvi četrtini so si priigrali nekaj točk prednosti, domačini pa so jim bili ves čas za petami. V drugi četrtini se je Dom še dodatno približal, proti koncu tretje pa prvič tudi povedel. Mattia Salvi je zadel trojko in dodaten prosti met ter poskrbel za prvo vodstvo Doma. Kontovelovi košarkarji pa se niso pustili presenetiti in ponovno prehiteli nasprotnike. Zadnja četrtina je bila povsem izenačena in napeta prav do konca. Ravno v končnici pa so bili Peričevi varovanci precej bolj natančni pri izvajanju prostih metov in tako še drugič v letošnji sezoni ugnali Domove košarkarje.

Tekma je bila dokaj zanimiva, čeprav sta obrambi prevladali pred napadoma. Tudi sodnika sta zelo dobro opravila svoje delo, tako da je na igrišču kljub izenačeni tekmi ves čas vladala korektnost. Pri domačinih je bil z 12 točkami (7:7 s črte prostih metov) najboljši strelec Salvi, najbolj učinkovit košarkar na igrišču pa je bil Kontovelov branilec Francesco Cicogna, ki je 15 točkam dodal tudi tri asistence.

PROMOCIJSKA LIGA

Sokol – Santos B 82:67 (19:15, 35:29, 61:51)

Sokol: Sossi 5, E. Malalan 10, Grgič 3, Kojanec 14, Pegan, Furlan 14, Visintin, Terčon 5, Perčič 7, M. Malalan 2, Albanese 15, Gutty 7. Trener: Kapo.

Končni izid naj ne vara. Košarkarji Sokola so se kar namučili, preden so strli odpor gostov, ki so bili ves prvi polčas za petami varovancev trenerja Kapoja. In tudi v tretji četrtini se niso predali. Gostitelji pa so v zadnjem delu srečanja strnili obrambo, si nabrali zanesljivo prednost in povsem zasluženo zmagali. Za zmago je treba pohvaliti vso ekipo. Povratno srečanje bo v torek vgosteh pri Santosu.