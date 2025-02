Kontovelu se je v zadnji četrtini izmuznila zmaga iz rok

KOŠARKA

C-LIGA

Kontovel ZKB – Calligaris Corno di Rosazzo 51:58 (20:14, 28:21, 36:31)

Kontovel: Terčon 4 (-, 2:3, -), Bellettini 0 (-, 0:2, -), Škerl 10 (3:3, 2:5, 1:4), Pro 2 (-, 1:3, -), Mattiassich 10 (-, 5:9, 0:1), Persi 8 (-, 4:13, 0:2), Regent 0 (-, 0:2, -), Daneu 10 (1:3, 3:7, 1:5), Scocchi 7 (-, 2:5, 1:6, Starc, Rosati in Glavina nv. Trener: Popovič.

V 6. krogu povratnega dela košarkarske C-lige je Kontovel ZKB na domačem igrišču z 51:58 klonil proti Calligarisu iz Korena. Popovičevi varovanci so zapravili lepo priložnost za zmago, saj so pred zadnjo četrtino vodili s 5 točkami naskoka (36:31). Tekma nasploh ni bila na visoki kakovostni ravni, saj sta obe ekipi igrali slabo in malo zadevali.

V zadnjih desetih minutah pa se je izkušenejšim gostom »odprl« met z razdalje. Calligris je takoj ujel priključek in prehitel Konotvel, ki ni znal reagirati na nasprotnikovo igro. Slabi odstotki pri metu iz igre (v drugi in tretji četrtini so domači košarkarji dosegli le 16 točk) in številne izgubljene žoge (na koncu kar 15) so bile na koncu usodne za Kontovelovo ekipo, ki je tako utrpela še 17. poraz v letošnji sezoni.

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Bor Radenska – Gonars 78:62 (30:13, 45:27, 69:47)

Bor: Fi. Savoia 0 (-, 0:1, -), Nišić 3 (1:2, 1:6, 0:2), Gallocchio 13 (3:3, 2:3, 2:4), Comar 12 (3:4, 3:7, 1:5), Fort 21 (6:7, 6:10, 1:4), Strle 6 (2:2, 2:2, 0:1), Maurel 5 (1:2, 2:4, 0:1), Finatti 18 (-, -, 6:9), Battilana 0 (-, -, -), Brancati nv. Trener: Kladnik.

Pred tekmo 7. kroga povratnega dela deželne divizije 1 proti Gonarsu je v Borovem taboru vladalo veliko zaskrbljenosti, saj je imel trener Klemen Kladnik na razpolago zelo okrnjeno postavo. Odsotni so bili poškodovani Francesco Savoia, Peter Sosič in Dimitri Zettin, oboleli Simone Cossaro in Alessandro Lettieri ter kapetan Enrico Možina zaradi osebnih obveznosti. Ob tem je Filip Nišić igral kljub trebušni virozi Piero Brancati pa je bil na klopi kljub še ne povsem sanirani poškodbi Ahilove tetive. Na koncu pa je bila vsa skrb odveč, saj je Bor Radenska z 78:62 premagal neugodni Gonars in vknjižil že šesto zaporedno zmago.

Domači košarkarji so tekmo začeli s pravim pristopom in že po prvi četrtini zanesljivo vodili (30:13). S consko obrambo, s katero so se želeli zaščititi pred odvečnim številom osebnih napak, so omejili napad Gonarsa, ki se je le sredi tretje četrtine nevarno približal na 11 točk zaostanka. V zadnjem delu tekme so Kladnikovi varovanci prednost suvereno upravljali in se na koncu veselili zaslužene zmage.

Med posamezniki so se najbolj izkazali Kevin Fort, najboljši strelec z 21 točkami, hladnokrvni Matteo Finatti (18 točk, 6:9 za tri točke), zanesljivi Luca Gallocchio (13 točk) in požrtvovalni Daniel Maurel, ki je pobral 15 od skupnih 25 odbitih žog Bora. Na dan pa je tokrat prišla predvsem složnost in homogenost Borove ekipe, ki je kljub številnim odsotnostim ponovno prikazala zelo zrelo igro.

ODBOJKA

ŽENSKA D-LIGA

Talmassons – Soča Lokanda Devetak ZKB 1:3 (21:25, 25:19, 15:25, 19:25)

Soča: Scocco 14, L. Berzacola 15, Komic 7, Paulin 14, Falzari (L1), A. Berzacola 2, Tosolini 0, Gruden 1, Spindler 0, Menis 6, Soprani 1, Colja 0, Flosperger (L2). Trener: Orel.