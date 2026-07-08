Kooij zmagovalec sprinterske etape v Pauj

Nizozemec Olav Kooij (Decathlon AG2R La Mondiale) je zmagovalec sprinterske pete etape kolesarske dirke po Franciji. Po več kot 158 km od Lannemezana do Pauja je dobil sklepni sprint ter trem etapnim zmagam na italijanski pentlji dodal še prvo na Touru. Kooij je v sklepnem kilometru etape izkoristil vlak Astane, v sprintu pa slavil s prepričljivo prednostjo pred Nemcem Maxom Kanterjem in Belgijcem Timom Merlierjem. Nizozemec je imel tudi kanček športne sreče, saj je prav v zadnjih kilometrih prišlo do večjega števila padcev, ki so raztrgali skupino.

»Po nekaj težkih dneh sem dočakal dan, da dobim prvo priložnost in zmagam na etapi Toura. Meni to pomeni veliko, ves čas sem verjel vase, imel pa sem tudi dobro pomoč ekipe, ki je naredila dobro delo, sam pa sem dal vse od sebe, ko sem zagledal ciljno črto,« je po tekmi povedal zmagovalec.Branilec lanske zmage Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je prišel v cilj s skupino, ki je zaostala 14 sekund, in obdržal četrto mesto v skupnem seštevku. Rumeno majico je obdržal Norvežan Torstein Traeen (Uno-X Pro).

Etapo je sicer zaznamoval Francoz Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarche), ki je pobegnil na startu, dobil vmesni leteči in gorski cilj, 14 kilometrov pred ciljem pa ga je glavnina ujela.