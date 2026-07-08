Kras Repen v novi preobleki

Nogometaši Krasa bodo priprave na novo sezono začeli konec meseca. »Prvi dan pouka« bo v ponedeljek, 27. julija, v športnem centru Darka Škabarja v Repnu. Repenski Kras se bo v novi elitni, v kateri bo tudi v novi sezoni 18 ekip, ligi predstavil z nekoliko spremenjeno postavo. Kot smo že napisali, ne bo prvega aduta Krasovega moštva Maksa Barišića, ki bo kariero nadaljeval pri Cjarlinsu v D-ligi. V zasedbi ni več Etiena Velikonje, ki je obesil čevlje na klin.

Predsednik Goran Kocman je letos spet nekoliko pomladil ekipo, saj bodo morali v novi sezoni od prve minute igrati po dva nogometaša letnika 2007 ali mlajša. Eden izmed teh bo nov nakup, napadalec Gabriel Bandi (2008, doma iz Prebenega), ki je lani igral pri primaveri Udineseja in pri Adrieseju v D-ligi. Od San Luigija prihaja leto starejši Andrea Pescatori, sin nekdanjega napadalca Primorja Corrada Pescatorija.

Iz Sovodenj se v višjo ligo vrača napadalec Martin Juren. Krasov dres pa bo oblekel tudi Martin Soban (letnik 2008), ki je nazadnje igral v Biljah. Iz Dekanov prihaja Robert Gajšek, ki je v sezoni 2017-18 igral pri kriški Vesni. Novi nakupi so tudi Tommaso Codaglia, Carlo Verzegnassi (oba San Luigi), Mattia Tuccia (Juventina) in Goričan Lorenzo Mlakar (Virtus Verona).

Rdeče-beli bodo prvo prijateljsko tekmo igrali že 1. avgusta v gosteh proti novemu D-ligašu, ekipi LME. 5. avgusta bodo Sandrinovi nogometaši igrali proti Adrii iz Mirna, 8. avgusta proti Martignaccu. 12. avgusta bo Kras igral na Memorialu Samuela Pacorja v Vižovljah, kjer bosta nastopala še domači Sistiana Sesljan in Triestina. 26. avgusta bo še na sporedu turnir v Križu, kjer bosta nasprotnika Vesna in spet Sesljan.

Daljši članek in celoten seznam Krasovih nogometašev lahko preberete v današnji (sredini) izdaji Primorskega dnevnika