Sklepčnost, transparentnost in demokracija?

Na dnevnem redu dolinskega občinskega sveta je bil tudi predlog sklepa o spremembi poslovnika občinskega sveta glede svetniškega odbora za transparentnost. Ob opozicijskih svetnikih Antoniu Lippolisu (Bratje Italije) in Giorgiu Marchesichu (STO) ga je podpisal tudi vodja svetniške skupine Demokratske stranke Franco Crevatin. Svetniško pobudo je večina svetnikov zavrnila.

Šlo je za predlog, da se odpravi pravilo o sklepčnosti za veljavnost seje odbora za transparentnost, ki ga vodi član opozicije - od aprila je to Lippolis. »Ob odsotnosti predstavnikov koalicije bi bilo zasedanje odbora nesklepčno, se pravi, da njihova odsotnost vpliva na samo delovanje odbora,« je pojasnil slednji in dodal, da do tega doslej ni prišlo, saj so svetniki, ki so člani odbora (Niko Tul, Franco Crevatin, Tanja Canciani, Maurizio Marchesich, Roberto Drozina in sam Lippolis), vedno prisotni. »Glede na to, da odbor preverja delo občine, pa bi do tega lahko prišlo in bi organ postal nepotreben,« je pristavil. Odbor za transparentnost ni orodje, s katerim opozicija nadzira koalicijo, kot meni Lippolis, je ugovarjal Tul (SSk) in poudaril, da je odbor namenjen občanom, saj preverja sprejemanje sklepov občine, ali so v skladu z zakonodajo in interesi občanov. »Za koalicijo ničesar ne spreminja, za opozicijo pa je to edini svetniški odbor, v katerem lahko izrazi svoje pomisleke. Mislim, da je v demokraciji tako prav,« ni skrival svojega razmišljanja Crevatin, ki je v opoziciji vzbudilo sum, da se levosredinska koalicija maje.