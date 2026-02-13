Za odbojkarski superpokal pričakujejo razprodano dvorano

Le še dobra dva tedna Trst ločujeta od novega odbojkarskega spektakla. Potem ko so ljubitelji odbojke v minulih mesecih lahko občudovali najboljše ženske ekipe v Italiji, najprej v pokalu in nato v superpokalu, bodo tokrat lahko sledili tekmam moških odbojkarskih ekip, ki se bodo 28. februarja in 1. marca spopadle za superpokal Del Monte.

Trst bo finale superpokala gostil po devetnajstih letih, že tretjič v zgodovini. Termin za igranje superpokala je nekoliko neobičajen (igrati bi ga morali že pred meseci v Savdski Arabiji, a je prišlo do organizacijskih težav), saj bodo v njem igrale ekipe glede na rezultate v lanski sezoni.

V prvem polfinalu (28. februarja ob 15.30) bosta igrala Trentino, ki je lani osvojil naslov državnih prvakov in Perugia, ki je zmagala lanski redni del prvenstva, v drugem (ob 18. uri) pa finalistka lanskega pokala Verona in zmagovalka lanskega pokala Civitanova. Finale bo v nedeljo ob 15. uri.

Pričakujejo polno dvorano

V Trstu pričakujejo razprodan PalaTrieste, saj gredo vstopnice zelo dobro v prodajo (kupiti jih je mogoče na portalu Vivaticket). Na predstavitvi so sicer pojasnili, da tokrat v četverobojnem finalu ne igra noben odbojkar iz Furlanije - Julijske krajine, so pa pri prodaji zaznali tudi veliko zanimanje iz Slovenije. Pri Veroni namreč igrata tudi Slovenca Rok Možič in Uroš Planinšič.