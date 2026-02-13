Po treh zlatih kolajnah cilja še na tri

Norveški zvezdnik smučarskega teka Johannes Klaebo je olimpijskima zmagama v skiatlonu in sprintu danes dodal še zmago v prostem slogu na deset kilometrov. Z intervalnim startom je na cilj pritekel s časom 20:36,2. Na zimskih olimpijskih igrah Milan Cortina 2026 je tako kot švicarski alpski smučar Franjo von Allmen doslej osvojil tri zlate kolajne in se povzpel do skupnih osmih olimpijskih zmag. Izenačil je rekord po številu zlatih olimpijskih odličij. Na večni lestvici jedosegel rojake, tekačico in tekača Marit Bjoergen in Bjoerna Daehlieja ter biatlonca Oleja Einarja Bjoerndala. Klaebo pa bi rad rekord še presegel.

Glede na to, da so pred 29-letnikom do konca iger še tri tekme, se zdi še kako verjetno, da bo kmalu sam zasedel vrh lestvice. Najprej bo v nedeljo na startu klasične štafete (4 x 7,5 km), nakar bo nastopil še v ekipnem sprintu in na 50-kilometrski posamični preizkušnji. Njegov cilj na letošnjih igrah je sicer zmagati na vseh šestih preizkušnjah, s čimer bi podrl tudi rekord po številu osvojenih zlatih odličij na enih igrah. Tega trenutno s petimi z iger v Lake Placidu leta 1980 drži ameriški hitrostni drsalec Eric Heiden.