Košarkarji Južnega Sudana so si zagotovili vstopnico za olimpijske igre

Moška košarkarska reprezentanca Južnega Sudana si je na svetovnem prvenstvu v Aziji danes zagotovila mesto na poletnih olimpijskih igrah v Parizu prihodnje leto. Na tekmah za razvrstitev med 17. in 32. mestom si je z zmago nad Angolo s 101:78 priborila status najvišje uvrščene afriške države na tem prvenstvu.

Na roko reprezentanci te mlade afriške države, ki je svojo prvo uradno košarkarsko tekmo odigrala šele pred šestimi leti, letos pa prvič nastopa na SP, je šel tudi poraz Egipta proti Novi Zelandiji s 86:88.

Dvainšestdeseta reprezentanca sveta je na prvenstvu z izjemno borbenim pristopom osvojila srca mnogih košarkarskih navdušencev tako doma kot v tujini. V svoji skupini je na drugi tekmi premagala Kitajsko s 89:69. V tekmah za razvrstitve od 17. do 32. mesta pa je bila pred današnjo zmago s 87:68 boljša še od gostiteljev letošnjega prvenstva Filipinov.

Za Južni Sudan je na današnji tekmi blestel igralec Chicago Bulls v severnoameriški ligi NBA Carlik Jones s 26 točkami, 15 podajami in sedmimi skoki. Marial Shayok je prispeval 18 točk, Nuni Omot pa 17.

Na olimpijske igre se je kot najvišje uvrščena azijska država na SP uvrstila tudi gostiteljica Japonska. Ta je v skupini O trenutno na vrhu pred Finsko, ki jo je sicer premagala že v prvem delu tekmovanja. Tretjo zmago in posledično uvrstitev v Pariz so Japonci vknjižili proti Zelenortskim otokom.

Premagali so jih z 80:71, največ točk pa je dosegel Joshua Hawkinson, 29, 22 jih je dodal Keise Tominaga (8/11 iz igre). Japonci bodo na olimpijskih igrah nastopili osmič, najvišje so posegli na prvih v Berlinu leta 1936, ko so bili deveti.