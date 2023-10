Košarkarska sobota: Kontovel nocoj v San Danieleju

C-LIGA

19.00 v San Danieleju del Friuli: San Daniele – Kontovel

DEŽELNA DIVIZIJA 1 (petkovi tekmi)

Bor Radenska – Pallacanestro Trieste 93:51 (34:15, 50:32, 74:42)

Bor: Savoia 4 (2:2, 1:1, -), Brancati 5 (3:4, 1:2, 0:1), Gallocchio 7 (3:4, 2:4, -), Možina 3 (1:2, 1:3, -), Comar 17 (-, 4:8, 3:3), Pizziga 11 (7:7, 2:4, -), Sosič 13 (8:8, 1:4, 1:1), D. Zettin 8 (2:2, 3:9, -), Strle 10 (8:8, 1:5, 0:1), Venturini 8 (1:2, 2:5, 1:3), Finatti 7 (-, 2:4, 1:4). Trener: Krčalić.

Košarkarji Bora Radenska so v petek po pričakovanju vpisali drugo zaporedno zmago v deželni diviziji 1. V domači dvorani na Stadionu 1. maja so z gladkim 93:51 nadigrali rosno mlado ekipo kluba Pallacanestro Trisete. Le v uvodnih petih minutah je bila tekma nekoliko bolj izenačena, natopa sta prišla na dan večja izkušnost in telesna premoč Krčalićevih varovancev. Prednost domače peterke je v nadaljevanju tekme le še naraščala, tako da so se na igrišču zvrstili vsi Borovi košarkarji. Vsi so se tudi vpisali med strelce, vključno z najmlajšim v ekipi Francescom Savoio, ki je dosegel svoje prve točke v članski konkurenci. Proti šibkemu nasprotniku so bili Comar (17 točk) in soigralci zelo natančni pri metu: 35:39 prosti meti, 20:47 za dve točki in 6:13 za tri.

Basket Time Udine – Dom 77:82 (20:12, 48:30, 63:50)

Dom: Abrami 19, Demartin 0, G. Zavadlav 0, Devetta 4, Devetak 11, Blazica 4, D’Amelio 18, Ballandini 22, Salvi 4, Miklus in Menis nv. Trener: Graziani.

Proti močni videmski ekipi Basket Time so košarkarji goriškega Doma dosegli nenadejano zmago. Končni izid petkovega dvoboja v Vidmu je bil 82:77 v korist Grazianjievih varovancev, ki pa so na začetku tretje četrtine zaostajali za celih 24 točk. Sledil je pravi preobrat. Mladi D'Amelio (na koncu18 točk) je s štirimi zaporednimi ukradenimi žogami vlil soigralcem novega elana. Domovi košarkarji so obenem strnili obrambne vrste in v napadu z natančnimi meti začeli polniti koš Videmčanov. V zadnji četrtini je Dom ujel priključek, na koncu pa še prehitel domačo peterko za prvo zmago v letošnji sezoni. Poleg že omenjenega D'Amelia so med posamezniki izstopali še Ballandini (22 točk), kapetan Abrami (19) in Devetak (11).