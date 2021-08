Košarkarski teden s Kičanovićem, Delibašićem in Novoselom

Pred petdesetimi leti (od 10. do 17. julija 1971) je v Gorici potekalo evropsko košarkarsko prvenstvo kadetov. Naše mesto je bilo gostitelj v tistih časih nadvse pomembne mednarodne športne prireditve, ki je obenem pomenila preizkušnjo zmogljivosti oziroma zrelostni izpit za izvedbo nadaljnjih mednarodnih športnih dogodkov.

Košarkarji Jugoslavije so skupaj s Francozi bivali v Slovenskem dijaškem domu S. Gregorčič na Svetogorski ulici.

Takratni ravnatelj Dijaškega, Edmund Košuta, je Igorju Komelu, piscu teh spominov, predlagal, da bi prevzel vlogo celodnevnega »24-urnega skrbnika« v času bivanja reprezentanc v domu ter občasnega spremljevalca jugoslovanskih igralcev. Z navdušenjem je sprejel ponudbo, saj je kot dolgoletni gojenec dobro »obvladal« dijaškodomsko poslopje.

Jugoslovanska reprezentanca je prispela v Dijaški dom tik pred zdajci, 9. junija, le dan pred začetkom prvenstva, ko se je na goriškem trgu Battisti dogajalo svečano odprtje prvenstva. Otvoritvena svečanost je bila svojevrstno zrcalo gledanja takratne goriške uprave na bodoči razvoj mesta ob Soči. Takratni goriški župan Michele Martina je namreč v dobrodošlici zbranim mladim košarkarjem najprej orisal zgodovino Gorice v preteklih stoletjih ter nato dejal, da »moramo danes pozabiti na preteklost, zaradi katere so v naših krajih v prvi polovici stoletja padli stotisoči. Pred nami so novi izzivi miru, medsebojnega sodelovanja in odprte meje!«

Jugoslovansko moštvo se je predstavilo v Gorici v naslednji sestavi: Zalokar, Kičanović, Miličević, Grgin, Martinović, Todorović, Delibašić, Biorac, Morel, Trpković, Žižić in Lukovac. Trener je bil Mirko Novosel, pomožni pa Milo Riznić. Navedena je vrsta imen, ki so v naslednjih obdobjih krojila jugoslovansko košarkarsko sceno.