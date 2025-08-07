Kot vse kaže, bo start Gira 2026 gostila Bolgarija

Številni specializirani športni mediji so včeraj poročali o tem, da naj bi se naslednja izvedba kolesarske dirke po Italiji začela v Bolgariji. Vest je prišla v javnost, potem ko sta o tem na tiskovni konferenci spregovorila bolgarski minister za turizem Miroslav Boršoš in minister za šport Ivan Pešev.

»Giro d’Italia bo postavil našo državo na globalni zemljevid turizma in športa. Gre za izjemno priložnost, da Bolgarijo predstavimo kot destinacijo z bogato naravno in kulturno dediščino,« je dejal Boršoš. Po njegovih besedah gre za skupen projekt ministrstev za turizem in šport, ki naj bi skozi promocijo države prinesel dolgoročne učinke.

Organizatorji italijanske pentlje, podjetje RCS Sport, za zdaj novice še niso uradno potrdili, a naj bi bila odločitev dokončna. Po poročanju bolgarskih medijev bo start 109. izvedbe Gira najverjetneje v Sofiji, dirka pa bi lahko zajela tudi slikovito obalo Črnega morja, preden se karavana odpravi v Italijo. Start tritedenske kolesarske dirke je predviden za 9. maj, a se lahko zaradi logistike začne že dan prej.

Start Gira v tujini ni nikakršna novost. Letos se je denimo rožnata dirka začela v Albaniji, v zadnjem desetletju pa so tako imenovano »Grande Partenzo« gostili Nizozemska (2016), Izrael (2018) in Madžarska (2022). Če bo Giro 2026 res startal v Bogariji, bo tako odpadla kandidatura Trsta, ki je bil več časa prva opcija. Začetek dirke v tujini je predvsem z ekonomskega vidika velik posel. Po besedah predsednika RCS Urbana Caira je denimo Albanija plačala organizatorjem približno 7 milijonov evrov, da je lahko gostila start Gira 2025. Bolgarija bo najbrž vložila še večjo vsoto denarja.