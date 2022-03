Kras in Juventina uspešna

NOGOMET

ELITNA LIGA

Kras Repen – Chiarbola Ponziana 1:0 (1:0)

Strelec: 35. Dukić.

Kras: Zitani, Stepančič, Fernandez, Lukač, Dukić, Pagliaro, Poropat (Sain), Deković (Ivčević), Volaš, Pagliaro, Smrtnik (Sancin). Trener: Knežević.

Po prepričljivi zmagi v prejšnjem krogu proti ekipi iz Žavelj so Krasovi nogometaši včeraj na domači zelenici v Repnu premagali še trdoživo ekipo Chiarbole Ponziane. Z novimi tremi točkami so se varovanci trenerja Kneževiča še bolj oddaljili od nevarne cone play-outa in sedaj zaostajajo prav za včerajšnjim nasprotnikom le za točko.

Kot so v Krasovem taboru pričakovali, je bilo včerajšnje srečanje dokaj težko, saj gostje niso nikoli popustili, tako da je tesna zmaga še kako dragocena. Zmagoviti zadetek je v 35. minuti dosegel Bojan Dukić, ki se je najbolje znašel v gneči in premagal gostujočega vratarja. Sicer pa bi lahko gostitelji dosegli še kak zadetek, saj so imeli nekaj priložnosti za gol. V drugem polčasu je bila tekma izenačena, Krasova obramba pa je v kali zajezila vse napade tržaškega moštva, tako da se je ob koncu domača ekipa veselila predragocenih točk.

PROMOCIJSKA LIGA

Staranzano – Juventina 0:4 (0:2)

Strelci: 30. Piscopo, 32. Selva (11-m), 75. Cocolet, 81. Hoti.

Juventina: Gregoris (Vicini), Trevisan (Vittorelli), Celcer, Marini, De Cecco, Černe, Hoti (Tomat), Piscopo (Zejnuni), Selva, Kerpan, Coloet (Cuca). Trener: Sepulcri.

Nogometaši Juventine so včeraj v Štarancanu dosegli 14. zmago v letošnji sezoni in so ob sočasnem izenačenju moštva Forum Julii v Premariaccu (1:1 proti domači Azzurri) znova sami na vrhu skupine B promocijske lige. Štandrežci so tekmo začeli nekoliko bolj previdno, čeprav zaseda Staranzano predzadnje mesto na lesrtvici. Sredi prvega polčasa pa so gostje le pritisnili na plin in v 30. minuti povedli s Piscopom. Le dve minuti kasneje je vodstvo povišal Selva, ki je uspešno izvedel 11-metrovko. Zmaga je bila dejansko na varnem, nogometaši Juventine pa so v drugem polčasu nadaljevali z učinkovito skupinsko igro.

Trener Sepulcri je izkoristil vseh pet menjav, saj ni hotel tvegati morebitnih rumenih kartonov nekaterih nogometašev. Žoga je bila še naprej pretežno v napadalni polovici Juventine, medtem ko so se gostje le branili. V 30. minuti drugega polčasa je za 3:0 poskrbel Cocolet, visoko zmago in končni izid pa je le šest minut kasneje zapečatil Hoti.