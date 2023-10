Kras pripravljen na izziv moške B1-lige

Namiznoteniška ekipa Kras Trattoria Gostilna Bellariva konec tedna začenja nastope v moški B1-ligi. Jutri ob 15.30 jo v okolici Milana čaka dvoboj uvodnega kroga proti ekipi Gruppo Giovanile San Michele. Klub iz Lombardije ima sicer svojo dvorano v kraju Ripalta Cremasca v okolici Cremone, zaradi nujnih vzdrževalnih del pa se je moral "preseliti" v predmestje Milana. Prvo domačo tekmo bodo nato Krasovi namiznoteniški igralci igrali v drugem krogu prihodnjo nedeljo ob 15. uri v športnem centru v Zgoniku proti ekipi Arengario 1.

Zgoniška ekipa, ki je lani napredovala iz moške B2-lige, bo v tretji državni ligi nastopala z obetavnima mladima igralcema, članoma mladinske državne reprezentance Erikom Paulino (letnik 2009) in Francescom Trevisanom (2010), katerima bo pomagal izkušeni Španec Xavier Peral Parent (1994). Gre za kakovostnega namiznoteniškega igralca iz Barcelone, ki bo mladima soigralcema še kako v oporo tako na tekmah kot na treningih. Španec bo sicer istočasno redno nastopal tudi v španski in evropski ligi, v Zgoniku pa bo pred vsako prvenstveno tekmo opravil nekaj treningov s Paulino in Trevisanom. Po odigrani tekmi se bo nato vrnil v Barcelono.

V skupini A moške B1 lige, ki združuje klube iz severovzhodnega dela Italije, je vključenih osem ekip. Poleg Krasa so še videmski Rangers, bocenski Südtirol, Vicenza, Treviso A, Metalparma San Polo iz Parme, Arengario 1 iz Monze in Gruppo Giovanile San Michele iz kraja Ripalta Cremasca pri Cremoni. Formula prvenstva je zelo enostavna: prvouvrščena ekipa iz vsake skupine napreduje v A2-ligo, sedmo- in osmouvrščeni ekipi pa izpadeta v B2-ligo. Prvi del sezone se bo zaključil 17. decembra (Kras bo takrat gostil Treviso A), drugi del pa se bo nato po enomesečnem premoru začel 21. januarja. Zadnji krog prvenstva bo na sporedu 20. aprila. Kras bo vse domače tekme igral ob nedeljah ob 14. uri v telovadnici športnega centra v Zgoniku.