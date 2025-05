Repenski Kras, ki bo tudi v prihodnji sezoni igral v najvišji deželni elitni ligi, od petka ima tudi uradno novega trenerja. Dolgoletnega »misterja« Radenka Kneževiča, ki so ga mnogi že preimenovali v »repenskega Fergusona«, bo v novi sezoni zamenjal njegov dosedanji pomočnik, Izolan Rok Božič, ki je bil pred tem tudi nogometaš Krasa in tudi trener mladinskih ekip. Nogometaši Krasa so se še zadnjič pred počitnicami srečali na petkovem zadnjem treningu in skupni večerji. Predsednik Goran Kocman je potrdil, da bodo potrdili veliko večino nogometašev, četudi bodo nekateri morda zaključili igralno kariero. »V ekipo bomo seveda vključili štiri ali pet novih nogometašev,« je še dodal predsednik rdeče-belih. Pri sestavljanju moštva bo sodeloval tudi nekdanji Krasov nogometaš Ivan Kocman. Kras bo priprave na novo sezono začel konec julija oziroma začetek avgusta.