Kras Repen plenil v Maniagu

ELITNA LIGA

Maniago Vajont – Kras Repen 3:4 (2:3)

Strelci: 29. Badžim, 29. Simonella (MV), 34. R. Šolaja 11-m, 39. Lukanović, 45. Delle Donne (MV), 56. R. Šolaja 11-m, 92. Gurgu (MV)

Kras Repen: Umari, Badžim, Almberger, De Lutti, Dukić, Kuraj, Perhavec, Gotter (Pertot), R. Šolaja (M. Šolaja), Perić (Pagano), Lukanović (Pitacco). Trener: Kneževič.

Proti zadnjeuvrščeni ekipi Maniaga so Krasovi nogometaši osvojili dragocene tri točke. Zasluženo so jih izborili na težkem in spolzkem igrišču ter se tako pomaknili na 8. mesto lestvice. Po prvem polčasu so vodili s 3:2 z goli Badžima, Reneja Šolaje iz enajstmetrovke in Lukanovića. Za četrti Krasov zadetek je postregel Rene Šolaja, medtem ko so gostitelji ublažili poraz z golom v sodnikovem dodatku. V prihodnjem krogu bo repensko moštvo igralo doma proti Tolmezzu.

Fontanafredda – Juventina 1:0 (0:0)

Strelec: 52. Salvador 11-m

Juventina: Blasizza, Bonilla, Russian, Grion, Jazbar (Pillon), L. Piscopo, Štrukelj (Liut), Samotti, M. Piscopo (Kerpan), Hoti, Cocetta. Trener: Visintin.

Juventina se je iz Fontanafredde vrnila domov brez osvojene točke, četudi so se štandreški rdeče-beli enakovredno kosali proti visokouvrščeni enajsterici s pordenonskega konca. Zmagoviti gol je padel na začetku drugega polčasa, ko je sodnik domačinom dosodil najstrožjo kazen. Juventina je tudi tokrat ustvarila kar nekaj priložnosti za gol. V zadnji minuti srečanja je Hoti že preigral vratarja, nato pa je domači branilec rešil na golovi črti.

1. AMATERSKA LIGA

Sovodnje – La Fortezza Gradisca 0:1 (0:0)

Sovodnje: Mingrone, Baldassi, Simčič (Ocretti), Černe, Feri, Umek, A. Juren (Rijavec), Petejan, Visintin, Klančič (Predan), M. Juren. Trener: Trangoni.

Rdeč karton: 76. Petejan

Po domačem porazu se je položaj Sovodenj na lestvici močno zakompliciral. Gostje iz Gradišča so osvojili vse tri točke po golu iz enajsmtrovke, ki jo je sodnik dosodil v 65. minuti.

Isonzo – Breg 3:1 (2:1)

Strelci: 31. Stabile (I), 37. Lapaine (I), 42. Čermelj, 61. Fedel (I)

Breg: Blasevich, Calabrese, Renar, Frangini, Čermelj, Sancin, Iadanza (Ciacchi), Udovicich, Petrosi (Istrice), Delvecchio, Freno. Trener: Bursich.

2. AMATERSKA LIGA

Aris San Polo – Zarja 0:3

Strelci: 35′ Abatangelo; 85′ Leiter; 95′ Križmančič

Zarja: Savi, Danese, Poropat, Škabar, Leiter, Rollo, Capraro, Russo, Abatangelo, Haxija, Sadik.

Pieris – Vesna 2:4 (1:3)

Strelci za Vesno: Matuchina, Antonič 3.

Vesna: Škerk, Legiša, Rebula (Vidoni), Matuchina, Košuta, Purič, Antonič, Pahor, K. Vidali (Pojani), Kerpan (Papais), M. Vidali (Colja). Trener: Mozetič.

Vesna je v Pierisu dosegla izjemno pomembno zmago v boju za obstanek. Ekipa kriškega društva je tako nekoliko zadihala na lestvici.

3. AMATERSKA LIGA

Domio U23 – Primorje 1924 2:5 (0:2)

Strelci: Balbi 2 (1 iz 11-m), Bari, Saule 2

Primorje 1924: Milloch (Paulich), Durić, Spanghero, Bertagni (Oliva), Miniussi, Gaudenzi, Canziani (Paoletti), Petrucco, Saule, Balbi, Bari (Valenti). Trener: Issich.

Primorje je v Dolini osvojilo vse tri točke, a rdeče-rumeni so se morali pošteno potruditi, četudi je bil na koncu izid 5:2. V prihodnjem krogu bo proseška ekipa igrala na Rouni proti Pro-Seccu Primorje. Tekma se bo začela ob 15.30.

Primorec – Poggio 1:5 (0:4)

Strelec za Primorec: Dalle Molle

Primorec: A. Bagattin, Čubej, Matassi, De Pascalis (Di Sciacca), Stocca Kralj, Žerjal (L. Carli), De Sio, Succi, Di Donato (Rguig), D. Bagattin (I. Kaurin), Dalle Molle. Trener: Vincenzo De Sio.