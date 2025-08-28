Četrtek, 28 avgust 2025
Nogomet

Kras Repen tudi drugič praznih rok

V drugem krogu italijanskega pokala elitne lige so nogometaši repenske ekipe z 0:1 v gosteh klonili proti Codroipu

Erik Piccini |
Codroipo |
27. avg. 2025 | 22:34
    Kras Repen v uvodnem krogu na domačem igrišču klonil proti ekipi Fiume Veneto Bannia (TEDESCHI)
ITALIJANSKI POKAL ELITNE LIGE, 2. krog

Codroipo – Kras Repen 1:0 (0:0)

Strelec: 72. Cassin (C)

Kras Repen: Bužan, De Lutti, Gustin, Catera, Rajčević, Male, Perhavec, Krivičič, Pitacco, Velikonja, Ianezic. Trener: Božič.

Nogometaši Krasa Repen so tudi v drugem krogu italijanskega pokala elitne lige ostali praznih rok in tako predčasno izpadli iz tekmovanja. V uvodnem krogu je ekipa trenerja Roka Božiča z 0:1 na domačem igrišču klonila proti moštvu Fiume Veneto Bannia, danes pa je z istim izidom v gosteh izgubila še proti Codroipu. Odločilni zadetek za tesno zmago domačinov je v 72. minuti dosegel Cassin.

