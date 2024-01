Kras Repen v Čedadu praznih rok, KO tudi Vesna

NOGOMET

PROMOCIJSKA LIGA - Italijanski pokal, polfinale (prva tekma)

Forum Julii – Kras Repen 3:0 (2:0)

Strelci: 7. Bradaschia, 17. Miano, 77. Sabič

Kras Repen: Manfren, De Lutti, Ferluga, Rajčević, Lukač, Degrassi (Pagano), Perhavec (Tuiach), Badžim, Paliaga (Živković), Velikonja (Lizza), Pitacco (Ačić). Trener: Kneževič.

Na prvi polfinalni tekmi je Kras Repen v Čedadu igral s precej zdesetkano enajsterico, kar se je še kako poznalo. Rdeče-beli so odigrali eno slabših tekem v letošnji sezoni. Forum Julii je že po prvem polčasu vodil z 2:0. V drugem polčasu pa soi gostitelji zadeli še tretji gol in dejansko zapečatili uvrstitev v finale. Povratna tekma bo 28. februarja v Repnu, Kras pa bi moral takrat nadoknaditi vsaj tri gole, če želi izsiliti podaljška oziroma enajstmetrovke. Prihodnji teden pa čaka Kneževičeve nogometaše zaostala tekma 10. kroga v gosteh proti Cervignanu.

2. AMATERSKA LIGA - Deželni pokal, šestnajstina finala

Chiavris – Vesna 4:3 (1:1)

Strelci: Vidoni, M. Vidali, Legiša

Vesna: Leban, Legiša, M. Colja, Likar, Vidoni, Košuta, Kerpan, Matuchina (Devetak), K. Vidali (M. Vidali), Pojani (Antonič), Franzot (Pertot).

Vesnina pot v deželnem pokalu 2. amaterske lige se je zaključila v šestnajstini finala. V Vidmu so plavi izgubili proti Chiavrisu, četudi bi lahko vsaj izenačili, če že ne zmagali. Gostitelji so povedli in Vesna je hitro izenačila z Ambrožem Vidonijem. Za Vesno je bil usoden začetek drugega polčasa, ko so domačini zadeli kar tri gole. Nato so lastovke reagirale in zadele še dva gola. Zadnje minute tekme so bile zelo dinamične, a Vesna ni uspela še četrtič zatresti domače mreže.