NOGOMET

ELITNA LIGA

Kras Repen – San Luigi 0:1 (0:1)

Strelec: 30. Mazzoleni (SL)

Kras Repen: Zitani, Simeoni, Degrassi, Catera, Dukić, Rajčević, Raugna (od 75. Isler), Dekovic, Paliaga, Kocman (od 60. Debenjak), Pitacco (od 65. Sancin). Trener: Kneževič.

Rdeča kartona: 90. Simeoni in trener Kneževič

Kras Repen vse bolj tone proti nižji ligi. V današnjem zaostalem srečanju 8. kroga povratnega dela elitne lige so rdeče-beli na zelenici na Kras Areni na Opčinah izgubili proti tržaškemu San Luigiju, ki je zmagoviti gol zadel v 30. minuti z Mazolenijem po podaji s kota. Tekma je bila sicer precej izenačena in Kras je ustvaril kar nekaj priložnosti za gol. Na Opčinah je bilo tudi precej živčno, saj je sodnik pokazal številne rumene in tudi dva rdeča kartona. V prihodnjem krogu bo Kra Repen že v soboto igral doma v Repnu proti Chionsu.

2. AMATERSKA LIGA

Muggia 2020 – Vesna 1:2 (0:0)

Strelca: 51. Kristian Vidali, 80. Montebugnoli 11-m

Vesna: T. Košuta, Colja,Renar, Veronesi (od 59. Masia), Vidoni, Cociani, Ndiaye (od 78. Sosič), Jan Košuta, K. Vidali, Montebugnoli, Antonič. Trener: Daris.

Kriška Vesna je na zaostali tekmi v skupini F 2. amaterske lige zadala prvi poraz vodilni Muggii 2020. Gostje so v Miljah povedli s Kristianom Vidalijem. Pri izidu 1:1 je vratar Thomas Košuta ubranil najstrožjo kazen. Zmagoviti gol pa je proti koncu tekme zadel Montebugnoli iz enajstmetrovke, ki si jo je izboril Antonič.