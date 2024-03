Kras spet prvi, Juventina zadihala, Mladost izpadla

NOGOMET

ELITNA LIGA

Spal Cordovado – Juventina 0:2 (0:0)

Strelca: 60. in 75. Specogna

Juventina: Gregoris, Furlani, Munzone, Botter, Colavecchio, Russian, Agnoletti, Tuan, Lombardi (Molli), Piscopo, Specogna. Trener: Bernardo.

Juventina je v Cordovadu dosegla izjemno pomembno zmago v boju za obstanek. Nogometaši trenerja Santeja Bernarda so oba gola zadeli v drugem polčasu. Obakrat je bil natančen Specogna.

Codroipo – Sistiana Sesljan 2:0 (2:0)

Strelca: 5. Toffolini, 22. Tonizzo 11-m

Sistiana Sesljan: Cantamessa, Pelengić, Alberger, Vasques (Schiavon), M. Crosato, Visentin, L. Crosato, Disnan, Vekič (Dussi), Gotter (Dall'Ozzo), Francioli (E. Colja). Trener: Godeas.

Rdeč karton: 50. L. Crosato

Sesljanski »delfini« so se z gostovovanja v Codroipu vrnili brez osvojene točke, četudi so igrali solidno. A žal, kot se že dogaja celo sezono, pred nasprotnikovimi so Godeasovi nogometaši skrajno neproduktivni. V prihodnjem krogu bo Sesljan gostil zadnjeuvrščeni Spal Cordovado, proti kateremu morajo rumeni-modri zmagati, če želijo doseči obstanek v ligi.

PROMOCIJSKA LIGA

Kras Repen – Trivignano 2:1 (2:0)

Strelci: 28. Badžim, 46. Paliaga, 73. Turchetti (T)

Kras Repen: Bužan, Ferluga, Badžim, Rajčević, Dukić, Catera, Perhavec, Pagano (Tuiach), Paliaga, Kuraj (De Lutti), Pitacco (Solaja). Trener: Kneževič.

Kras Repen je premagal Trivignano, istočasno pa je tržiški UFM na domačem igrišču izgubil proti Virtusu Corno z 1:2, tako da so repenski rdeče-beli spet prvi na lestvici, sicer v družbi z ekipo UFM. V Tržiču je zmagoviti gol zadel nekdanji krasovec Dalibor Volaš. In prav Virtus Corno bo čez en teden Krasov nasprotnik: tekmo bodo igrali v Korenu. Proti Trivignanu je Kras staslmno imel vajeti igre v svojih rokah. Gostitelji so zgrešili številne priložnosti za gol. Gostje pa so v drugem polčasu zadeli z edine resne priložnosti.

1. AMATERSKA LIGA

Santamaria – Breg 0:0

Breg: Blasevich, Andreasi, Spinelli, Frangini, Čermelj, Nigris, Carbone, Udovicich, D’Alesio, Delvecchio (Sancin), Ceglie. Trener: Biloslavo.

Bregovi nogometaši so v gosteh proti Santamarii, ki se na vse kriplje bori za obstanek v ligi, iztržili točko. Glede na okrnjeno postavo so gostje z neodločenim izidom še kar zadovoljni.V prihodnjem krogu bo Breg igral doma v nedeljo proti Rudi, ki je na predzadnjem mestu lestvice.

Ruda – Sovodnje 2:3 (1:1)

Strelci: 6. Sandrin (R), 37. Černe, 49. avtogol, 65. Lampani (R), 86. Markovič

Sovodnje: Zanier, Baldassi (Maugeri), Simčič (Predan), Rijavec, Umek, Petejan, A. Juren (Markovič), Černe, Čavdek (Klančič), Kožuh, M. Juren. Trener: Trangoni.

Sovodnje so opravile domačo nalogo in so premagale predzadnjeuvrščeno Rudo, ki se jim je močno upirala. Z novo zmago so se belo-modri še dodatno oddaljili od nevarnega spodnjega dela razpredelnice.

Mladost – UFI 0:6 (0:1)

Mladost: Gergolet, Lavrenčič (Devetak), Lakovič, D. Trevisan, Mauri, Juren, Marušič, Soban, Vižintin (M. Trevisan), Vera, Terpin (C. Faidiga). Trener: Arrisicato.

Mladost je na domačem igrišču prejela šest golov od ekipe Unione Friuli Isontina. Po današnjem porazu so rdeče-modri tudi matematično, osem krogov pred koincem sezone, izpadli v nižjo ligo.

2. AMATERSKA LIGA

Zarja – Bisiaca 4:0 (3:0)

Strelci: 5. Lakoseljac, 9. Del Rio 11-m, 34. Lakoseljac; 79. Formigoni

Zarja: Savi, Danese, Racman, Matassi, Škabar, Lucchesi, Laknori (Kočič), Maccioni, Del Rio (Formigoni), Fabris (Merkuza), M. Lakoseljac. Trener: Franco Lakoseljac.

Nogometaši Zarje so zasluženo in visoko premagali na lestvici nižje postavljeno Bisiaco in z novimi tremi točkami se približali zgornjim mestom lestvice. Gostitelji so predvsem v prvem polčasu uprizorili lepo nogometno predstavo, dosegli so tri gole in s tem dejansko zapečatili srečanje.

Primorje – CGS 1:6 (0:3)

Strelec za Primorje: 86. Ciobanu

Primorje: Milloch (Favento), Altaf, Fraia (Ali), Miniussi, Lago, Chiatto, Kopinšek (Trampus), Lo Nigro (Nazir, Spaletti), D. Ndiaye, Ciobanu, Guzzardi. Trener: Fiore.

Vesna – Torre 2:1 (1:0)

Strelec: 1. avtogol, 55. Kerpan

Vesna: Škerk, Colja, Sosič, Giovannini, Kaurin, Purič, Pojani (M. Vidali), Matuchina, K. Vidali (Visconti), Kerpan, Legiša. Trener: Mozetič.

V derbiju kroga 2. amaterske lige je Vesna zasluženo premagala do tega kroga vodilni Torre. Tekma se je odlično začela za gostitelje, ki so povedli že v prvi minuti. Kristjan Vidali je prodrl po levi strani in podal žogo v gostujoči kazenski prostor. Tu je nerodno posredoval branilec Torreja in spravil žogo v lastno mrežo. Domače moštvo je imelo še nekaj priložnosti, da bi izid podvojilo. Tudi gostje s bili nevarni in zadeli vratnico. Vesna je v 10. minuti drugega dela tekme podvojila z Albertom Kerpanom, ki je tako dokazal, da je ta čas v odlični formi. Gostje so takoj zmanjšali izid na 1:2, nakar pa je Vesna ohranila tesno vodstvo in se tako veselila novih treh točk ter s tem utrdila 3. mesto na lestvici, ki vodi v play-off.

Domio – Primorec 7:0 (4:0)

Primorec: Pian, Bigah, El Hidani, Celardi, Sartoretto, Menozzi, Giani, De Sio, Sadik, Stojimirović, Kaurin (A. Bagattin).

Proti prvouvrščenemu Domiu so nogometaši Primorca visoko izgubili. Tudi tokrat so igrali slabo, tako da je bil poraz neizbežen. S tem porazom ostajajo na predzadnjem mestu lestvice in izpad iz lige je neizbežen.