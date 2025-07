»Kvaliteta ženskega nogometa se je zelo dvignila«

Evropsko prvenstvu v nogometu za ženske se je končalo brez velikih presenečenj, v finalu sta se tudi tokrat spopadli Anglija in Španija, znova je bila boljša Anglija po enajstmetrovkah. Po prvenstvu smo se pogovorili z nogometnim trenerjem Mariom Adamičem, ki je pred leti vodil različne ženske ekipe. Nekdanji selektor Žil sanja, da bi na Europeadi 2028 nastopili tudi z žensko reprezentanco.

Ste pričakovali tak razplet prvenstva?

Mislil sem, da bo zmagala Španija, a je šlo za enajstmetrovke. Drugo pa se je odvijalo vse po kalupu zadnjih let.

Na zadnjih prvenstvih se na koncu vedno srečata Španija in Anglija. Kaj imata ti dve reprezentanci več od ostalih?

Imata predvsem več zgodovine. Če ju denimo primerjamo z Italijo, je v teh državah ženski nogomet več let bolj razvit, kar ima velik vpliv. Imajo tudi veliko več igralk, ki se ukvarjajo s tem športom, zato pridejo do takšne kvalitete.

Na samem prvenstvu pa so podrli rekord gledanosti v živo. Je ženski nogomet šport, ki rase in je vedno bolj popularen?

Absolutno. Kvaliteta tega športa se je pri ženskah zelo dvignila. V primerjavi z moškim nogometom je ženski manj fizičen. Zato lahko igralke, ki so tehnično nadarjene, pokažejo marsikaj. Določene poteze, ki se jih vidi pri ženskem nogometu, jih je pri moškem vedno težje videti. Če premostimo predsodek, da nogomet ni za ženske, ampak začnemo gledati nanj bolj objektivno, opazimo, da kvaliteta ni nič manjša kot pri moških.

Kakšno je na splošno stanje ženskega nogometa v Italiji?

Ko sem pred približno 10 leti s ProFarro osvojil deželno prvenstvo, smo imeli v Furlaniji - Julijski krajini 14 ekip v C-ligi in 7 ekip v D-ligi, torej je bilo 20 ekip v naši deželi. Trenutno pa imamo le tri ekipe. Stanje je zato zelo kritično. Je pa pozitivno to, da je med mladimi vedno več nogometašic. Mislim, da smo v tistem prehodnem obdobju, ko moramo čakati, da tiste mlade, ki jih je dosti tudi v naših društvih, zrastejo, in se bo potem tudi kvaliteta na državnem nivoju dvignila. Kot omenjeno, jih imamo tudi pri nas. Zato bi bilo lepo, če bi leta 2028, ko imamo Europeado v naši deželi, uspeli sestaviti našo zamejsko slovensko ekipo, ki bi nastopala na tej izvedbi Europeade.