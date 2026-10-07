Lab Šah prireja mednarodni festival hitrega šaha

Šahovsko društvo Lab Šah organizira v začetku novembra poseben večdnevni šahovski dogodek, mednarodni festival rapid in blitz šaha ter šahovskih različic.

Festival bo potekal od 5. do 8. novembra v tržaškem NHhotelu. Lab Šah festival organizira v sodelovanju z Združenjem slovenskih športnih društev v Italiji, BCC Venezia Giulia in Deželo Furlanijo - Julijsko krajino.

5. novembra bodo udeleženci lahko spoznali šah za slepe in slabovidne, saj bodo imeli možnost igrati na prilagojenih šahovnicah za slepe in slabovidne.

Od 18. ure pa bo potekalo vpisovanje za prvi turnir Trieste Bughouse Cup, na katerem bodo šahisti odigrali sedem kol z igralnim časom 5 minut brez dodatka.

6. novembra bo na vrsti Trieste Freestyle Open, neratingiran turnir, na katerem bodo tekmovali sedem kol z igralnim časom desetih minut in 5 sekund dodatka na potezo.

Dan pozneje bo na vrsti celodnevni ekipni turnir Alpe Adria Team Blitz, na katerem bodo šahisti imeli igralni čas 3 minut in 2 sekundi dodatka na potezo. Sestava ekip je prosta, saj jo lahko sestavljajo klubske ekipe, reprezentance ali prosto sestavljene ekipe.

Zadnji dan pa bo na vrsti še ratingiran turnir za FIDE rating v pospešenem času, na katerem bodo odigrali devet kol z igralnim časom 10 minut in 5 sekund dodatka na potezo.

Vse potrebne informacije za prijavo, o nagradnih skladih posameznih turnirjev in podrobne informacije so na voljo na društveni spletni strani www.laboratorioscacchi.com/triesterapidblitz. Za dodatne informacije pa so na voljo labscacchieventi@gmail.com.

Na turnirje, ki bodo kot rečeno potekali čez mesec dni, se je že vpisalo nekaj posameznikov in ekip, tako iz Italije kot tudi s Hrvaške in drugih krajev.