Lanišek zaostal le za Kraftom

Avstrijski smučarski skakalec Stefan Kraft je zmagovalec današnje tekme za svetovni pokal na srednji skakalnici v švedskem Falunu. Za 32-letnim Avstrijcem, ki je dosegel 46. posamično zmago, se je uvrstil Slovenec Anže Lanišek. Za Kraftom je zaostal 2,2 točke, tretji pa je bil Nemec Philipp Raimund.

V finalu tretje tekme za svetovni pokal v sezoni 2025/26 so nastopili še trije Slovenci. Domen Prevc je z zaostankom 19,2 točke zasedel 13., Rok Oblak je preizkušnjo končal na 21., Timi Zajc pa na 24. mestu. Jutri bo v Falunu na sporedu še tekma na veliki skakalnici. Kvalifikacije se bodo pričele ob 11. uri, prva serija pa ob 15.10.