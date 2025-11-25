VREME
Torek, 25 november 2025
Smučarski skoki

Lanišek zaostal le za Kraftom

Slovenski smučarski skakalec se je uvrstil na drugo mesto na tekmi svetovnega pokala v Falunu

Spletno uredništvo |
Švedska |
25. nov. 2025 | 18:57
    Lanišek zaostal le za Kraftom
    Anže Lanišek je na tretji tekmi sezone prvič stopil na zmagovalni oder (ANSA)
Avstrijski smučarski skakalec Stefan Kraft je zmagovalec današnje tekme za svetovni pokal na srednji skakalnici v švedskem Falunu. Za 32-letnim Avstrijcem, ki je dosegel 46. posamično zmago, se je uvrstil Slovenec Anže Lanišek. Za Kraftom je zaostal 2,2 točke, tretji pa je bil Nemec Philipp Raimund.

V finalu tretje tekme za svetovni pokal v sezoni 2025/26 so nastopili še trije Slovenci. Domen Prevc je z zaostankom 19,2 točke zasedel 13., Rok Oblak je preizkušnjo končal na 21., Timi Zajc pa na 24. mestu. Jutri bo v Falunu na sporedu še tekma na veliki skakalnici. Kvalifikacije se bodo pričele ob 11. uri, prva serija pa ob 15.10.

