Lara Gut-Behrami se je med padcem na treningu huje poškodovala

Olimpijska prvakinja Lara Gut-Behrami je med treningom superveleslaloma v Koloradu padla in si poškodovala levo koleno, je sporočila švicarska smučarska zveza. Zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala alpskih smučark v sezoni 2023/24 se je vrnila v domovino na »celovite zdravniške preglede, s katerimi bodo ugotovili obseg poškodbe«.

»Več informacij bo objavljenih takoj, ko bodo na voljo zdravniški rezultati,» so dodali v zvezi.

Po poročanju medijev ni mogoče izključiti natrganih križnih vezi in poškodbe meniskusa, Gut-Behrami, ki je veliki kristalni globus osvojila tudi leta 2016, pa je morda utrpela tudi pretres možganov.

Tako huda poškodba bi lahko pomenila, da bi morala predčasno končati sezono in ne bi mogla nastopiti na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d’Ampezzo februarja prihodnje leto.

Gut-Behrami, ki ima 34 let, se sooča tudi z možnostjo predčasnega konca kariere, saj je nedavno dejala, da bo ta sezona njena zadnja.

Švicarka je v svoji karieri med drugim osvojila olimpijsko zlato, dve zlati medalji na svetovnih prvenstvih in dva naslova skupne zmagovalke svetovnega pokala.

V svetovnem pokalu je zbrala vsega skupaj 101 uvrstitev na oder zmagovalke. Ima 48 zmag, 24 v superveleslalomu, kar je največ med Švicarji, 13 na tekmah v smuku in 10 v veleslalomu. Od Švicarjev je več zmag zbrala le slovita Vreni Scheider, in sicer 55.

Več zmag v superveleslalomu od Gut-Behrami ima le Američanka Lindsey Vonn; 24 zmag v tej disciplini v svetovnem pokalu pa ima tudi Avstrijec Hermann Maier.