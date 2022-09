Lažja poškodba Luke Dončića

Slovenski košarkarji so osredotočeni na četrtfinalni obračun evropskega prvenstva, ki jih v Berlinu čaka v sredo ob 20.30. Potem ko so včeraj izvedeli, da jim zaradi poškodbe mišice ne bo mogel pomagati Zoran Dragić, je nekaj novih skrbi v slovenski tabor prinesel rahel zvin gležnja Luke Dončića.

Slovenski superzvezdnik se je poškodoval na nedeljskem večernem treningu ob stiku z Edom Murićem. Kot je povedal selektor Aleksander Sekulić poškodba ni resnejše narave, je pa Dončić izpustil zadnji del današnjega treninga v dvorani Mercedes-Benz in si gleženj hladil z ledom.

»Luka je sicer opravil trening, a se mu je na trenutke videlo, da ga poškodba malce moti. Verjamem, da bodo vsi igralci do tekme s Poljsko v pripravljeni na boj, saj bodo morali zaradi odsotnosti Zorana Dragića dati še kakšen atom moči več od sebe,« je po današnjem treningu povedal selektor Aleksander Sekulić.

Tekma med Slovenijo in Poljsko bo na sporedu v sredo, ob 20.30. Pred tem bosta s pričetkom ob 17.15 igrali Italija in Francija. Jutrišnji torkov spored: ob 17.15 Španija - Finska in ob 20.30 Nemčija - Grčija.