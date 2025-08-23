Letos derbiji le v elitni in 3. amaterski ligi

Zelo dolgi sezoni v elitni in promocijski ligi, manj tekem v 1. in 2. amaterski ligi, a spet več izpadov, v uvodnem krogu pa že derbi v 3. AL. Deželna nogometna zveza Figc Lnd je včeraj v gledališču Modena v Palmanovi predstavila koledarje v deželnih nogometnih prvenstvih od elitne do 3. amaterske lige, pa tudi vključno z mladinski prvenstvi U19 in U18, v katerih pa v novi sezoni ne bodo nastopale ekipe slovenskih društev.

V elitni in promocijski ligi, ki se bosta začeli v nedeljo, 7. septembra, bodo letos nastopale tri ekipe slovenskih društev: Juventina in Kras Repen v najvišji deželni ligi, Sistiana Sesljan pa v promocijski ligi. V obeh ligah je kar osemnajst ekip. Sezona se bo končala v nedeljo, 10. maja. Prvega dela bo v elitni ligi konec v soboto, 20. decembra. Dan kasneje pa se bo končal prvi del promocijske lige. Drugi del se bo začel že na dan svetih treh kraljev, v torek, 6. januarja.

Že v 2. krogu bo celoten krog elitne lige na sporedu v soboto, 13. septembra, saj bo nato v sredo, 17. septembra, sledil edini medtedenski krog.

V promocijski ligi bo edini medtedenski krog na sporedu v sredo, 24. septembra, tako da bo v soboto, 29. septembra, na sporedu celoten 3. krog. Sesljanski rumeno-modri bodo igrali ob 20. uri v Červinjanu.

V elitni ligi bosta tako Juventina kor Kras Repen igrala v gosteh. Juventino čaka gostovanje v Chionsu (domača ekipa je v lanski sezoni izpadla iz D-lige). Kras pa bo v uvodnem krogu igral v Fagagni.

V 2. krogu (13. 9.) bodo repenski rdeče-beli na domači zelenici gostili LME (LavarianMortean), ki je novinec v ligi. Juventino pa čaka domača tekma proti Pro Fagagni. V sredo, 17. septembra, bo Kras ob 20. uri igral v Miljah proti Muggii. Juventina pa odhaja v gosteh k ekipi LME.

Derbi med Juventino in Krasom bo šele 14. decembra v Štandrežu. Povratni pa 3. maja v Repnu.

V promocijski ligi bo Sistiana Sesljan začel sezono pred domačimi navijači: v Vižovlje bo 7. septembra prišel Tricesimo. Zanimivo je, da je v promocijski ligi velika večina ekip z Videmskega in Pordenonskega. Iz Trsta je le še Trieste Victory Academy, proti kateri bodo »delfini« igrali ob Barcolaninem koncu tedna, 12. oktobra.

Prvenstvi elitne in promocijske lige bosta zaradi Trofeje dežel in velikonočnega konca tedna mirovali 29. marca in 5. aprila.

Prvenstva 1., 2. in 3. amaterske lige se bodo začela skoraj mesec kasneje. Uvodni krog v vseh treh prvenstvih bo 28. septembra. V 1. amaterski ligi (skupina C) ne bo dolinskega Brega, ki se je med poletjem odpovedal članski ekipi. Edini slovenski klub bo Sovodnje, ki bo v 1. krogu na domači zelenici igral proti Maraneseju.

V 2. amaterski ligi bo prav tako samo en predstavnik slovenskih društev: ta bo bazovska Zarja, ki bo sezono začela z gostovanjempri Villanovi. Na prvi domači tekmi, 5. oktobra, bo Zarja gostila Poggio.

Največ ekip slovenskih društev bo v 3. amaterski ligi. Že v uvodnem krogu bo v Trebčah derbi med Primorcem in doberdobsko Mladostjo. Vesna bo v 1. krogu v Križu gostila Bisiaco Romano B, Primorje 1924 pa bo na domači Rouni igralo proti Pierisu.

Kdaj pa bodo drugi derbiji? V 5. krogu (26. oktobra) bo Primorje gostilo Primorec. Teden kasneje, 2. novembra, bo Mladost v Doberdobu gostila Vesno. 23. novembra bo v Križu Vesna – Primorec, 30. novembra pa na Proseku Primorje 1924 – Vesna. Proseški dvoboj med Primorjem in Pro-Seccom Primorje bo 14. decembra.

Drugi del sezone v prvenstvih 1., 2. in 3. amaterske lige se bo začel šele 1. februarja. Medtem klubi ne bodo mirovali, saj bodo (podobno kot v lanski sezoni) igrali pokalne tekme.