Letos ne bo turnirja v Umagu

LONDON – Združenji poklicnih igralk in igralcev tenisa ter Mednarodna teniška zveza ATP, WTA in ITF so določili nov datum, do katerega so zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedani vsi profesionalni turnirji. Iz 13. julija so ga prestavili na 31. julij. Potemtakem je ATP odpovedal tudi prestižni turnir v Umagu, v naši bližini tudi tistega v Kitzbühlu, WTA pa tudi turnir v Palermu.

Nov datum pomeni, da odprto prvenstvo ZDA v New Yorku ostaja v sporedu - začetek je predviden za 31. avgusta. Prav tako je še potrjen turnir Zavarovalnice Sava v Portorožu, ki naj bi potekal od 17. do 23. avgusta.