Letošnja dirka po Sloveniji se bo začela v Piranu

Organizatorji kolesarske dirke po Sloveniji so danes na novinarski konferenci predstavili traso 31. izdaje, na kateri se bodo kolesarji v 799 km za zeleno majico najboljšega v skupnem seštevku merili med 4. in 8. junijem. Začela se bo v Piranu, v 4. etapi se bodo podali na Golte, tradicionalno pa bo konec preizkušnje v Novem mestu.

Največja kolesarska dirka v Sloveniji se bo tokrat začela v zgodnejšem terminu. Start bo 4. junija v Piranu na Tartinijevem trgu. Prva etapa se bo končala na Škofljici, kjer je zaradi ravninskega profila pričakovati sprint glavnine. Druga etapa bo potekala od Velenja do Rogaške Slatine, dolga bo 157,8 km, teren pa bržčas ne bo dovolj zahteven, da v Rogaški Slatini kot v zadnjih letih ne bi prišlo do sprinterskega konca etape. Tretja etapa bo razgibana predvsem v zadnjih 27 km, potekala pa bo med Majšperkom in Ormožem, nato pa četrti dan sledi kraljevska etapa. Začela se bo v Mariboru in končala na Golteh, kjer bi že lahko bil znan tudi ožji nabor tekmovalcev v lovu na skupno zmago. Zadnji vzpon bo dolg 13,8 km s povprečnim naklonom 7,4 odstotka. Že prej se bodo kolesarji iz Luč povzpeli na Podvolovljek (5,1 km/8,4 odstotka). Zadnja etapa se bo začela v Litiji in končala po 123,9 km v Novem mestu. V razgibani etapi se bo karavana ob koncu merila na krajšem, a strmem vzponu na Trško goro (1,7 km/10,5 odstotka), kar je v zadnjih letih tradicija. Tudi za konec slovenske pentlje bo tako mogoče pridobiti še kakšno sekundo.

Lani je skupno zmago slavil Italijan Giovanni Aleotti, Slovenci pa niso krojili razpleta pri vrhu. Najvišje je bil Domen Novak na 12. mestu. Od slovenskih kolesarjev tudi letos na domači pentlji največjih zvezdnikov ne bo. Tadej Pogačar bo v pripravah na dirko po Franciji dirkal na kriteriju po Dofineji, medtem ko se bo Primož Roglič po nastopu na letošnjem Giru po koncu tega posvetil zgolj pripravam na Tour. Končni seznam nastopajočih bo znan nekaj dni pred dirko. Znano je, da bo nastopilo pet ekip svetovne serije, in sicer UAE Team Emirates-XRG, Lidl-Trek, Jayco AlUla, Visma Lease a Bike in Bahrain-Victorious. Za slednjo naj bi nastopil tudi mladi openski kolesar Daniel Skerl, ki letos prvič tekmuje med profesionalci. Od slovenskih ekip v celinskem rangu bodo na startu Adria Mobil, Factor Racing ter Pogi Team Gusto Ljubljana.

Trasa 31. dirke po Sloveniji:

4. junij. 1. etapa: Piran - Škofljica (168,7 km) - ravninska etapa

5. junij. 2. etapa: Velenje - Rogaška Slatina (157,8 km) - ravninska etapa

6. junij. 3. etapa: Majšperk - Ormož (173,4 km) - razgibana etapa

7. junij. 4. etapa: Maribor - Golte (175,2 km) - gorska etapa

8. junij. 5. etapa: Litija - Novo mesto (123,9 km) - razgibana etapa