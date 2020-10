Los Angeles v prvi tekmi finala NBA ugnal Dragićev Miami

Prvi obračun finala končnice lige NBA se je zaključil z zmago košarkarjev Los Angeles Lakers, ki so brez težav premagali Dragićev Miami s 116:98. Goran Dragić si je poškodoval nogo, poškodoval pa se je tudi Bam Adebayo, večji del tekme je tako Miami odigral brez obeh ključnih igralcev. Dragić je do poškodbe dosegel šest točk, skok in tri podaje. Koliko je huda Dragićeva poškodba, po tekmi še ni bilo znano.

Miami je bil v igri s favoriziranim Los Angelesom do sredine druge četrtine, nakar so Jezerniki pobegnili v vodstvo in ga nato obdržali do konca tekme.

Najboljši strelec Miamija je bil Jimmy Butler s 23 točkami, pri Los Angelesu pa sta jih Anthony Davis in LeBron James dosegla 34 oziroma 25.

Naslednja tekma bo v soboto zjutraj ob treh po srednjeevropskem času.