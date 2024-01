Luka Dončić dosegel 73 točk! (video)

Luka Dončić je v sevenoameriški ligi NBA na sinočnjem gostovanju Dallasa pri Atlanta Hawks (zmagal je Dallas s 148:143) dosegel nič manj kot 73 točk! V zgodovini NBA sta več točk na eni tekmi dosegla le legendarna Wilt Chamberlain (100 in 78) in Kobe Bryant (81). Gre za nov Dončićev osebni rekord v severnoameriški ligi NBA, s podvigom pa je seveda popravil tudi rekord kluba in poskrbel za najboljši dosežek sezone v ligi.

Dončić, ki je igral skoraj 45 minut, je iz igre je metal s sijajnim 25:33, trojke 8:13, proste mete pa 15:16. Temu je dodal še deset skokov in sedem podaj ter eno ukradeno žogo.

Met za tri točke v izdihljajih tekme je Dončiću prinesel 70 točk. Ko je Dallas vodil s 140:136, je dodal še eno trojko.

Dončić, ki v povprečju dosega 33,6 točke na tekmo, je dejal, da je njegova predstava »verjetno vrh« v njegovi karieri, a dodal, da je osredotočen le na zmago. Altanti je v epskem večeru že do polčasa nasul 41 točk, s čimer je podrl rekord teksaške franšize, ki ga je do petka imel v lasti sloviti Nemec Dirk Nowitzki. Dončić je do konca tretje četrtine dosegel 57 točk, nato pa začel četrto četrtino z osmimi zaporednimi točkami, preden je končal pri 73. Prispeval je tudi deset skokov in sedem podaj. Postal je peti igralec lige NBA z najmanj 70 točkami in desetimi skoki na tekmi. Gre za dosežek, s katerim je postal del elitnega kluba, v katerem so legenda lige NBA Chamberlain, ki mu je to uspelo šestkrat, Elgin Baylor, David Robinson in Embiid, ki mu je to uspelo v ponedeljek.

Z asistencami nihče v zgodovini lige NBA ni dosegel toliko točk, skokov in podaj na tekmi kot Dončić v petek, še navaja statistične podatke, povezane z Dončićevim mejnikom, medijska mreža ESPN.

Dončićev prejšnji rekord v karieri po številu točk na tekmi je bil 60 točk na tekmi proti New York Knicks 27. decembra 2022.

Dallas bo naslednjo tekmo igral v noči na nedeljo, ko bo gostil Sacramento Kings.