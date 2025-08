Luka Dončić opravil prvi trening v Stožicah

Potem ko je včeraj prispel iz Združenih držav Amerike, je slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić danes dopoldne že opravil prvi trening v Stožicah. Vest je sporočila Košarkarska zveza Slovenije (KZS). Medijsko najbolj izpostavljeni slovenski športnik vseh časov, je sicer v soboto podpisal triletno pogodbo z ekipo Los Angeles Lakers v vrednosti 165 milijonov dolarjev oziroma 142,3 milijona evrov.

Slovenija se pripravlja za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo med 27. avgustom in 14. septembrom v Limassolu, Katovicah, Tampereju in Rigi. Skupinski del bo igrala na Poljskem, njene tekmice pa so Islandija, Francija, Poljska, Belgija in Izrael. V petek bo v Stožicah nastopila proti Nemčiji. Gre za prvo od šestih prijateljskih tekem v okviru priprav na celinsko tekmovanje. V kadru reprezentance je predviden tudi Dončić.