»Bili smo konkurenčni ekipam z 10-12 poklicnimi košarkarji«

Kapetan Matija Batich je bil med glavnimi akterji Jadranovega obstanka v meddeželni B-ligi. Ravno v play-outu je prikazal vse svoje košarkarsko znanje, izkušnje in liderstvo.

Najprej »obvezno« vprašanje za veterana: boste v prihodnji sezoni še nosili Jadranov dres?

Nič še nisem odločil. Šele v soboto smo zaključili dolgo in naporno sezono. Vzel sem si teden oddiha, od prihodnjega pa bom začel razmišljati, kako naprej.

Če potegnemo črto, kako bi ocenili letošnjo sezono Jadrana?

Sezona je bila pozitivna. Dokazali smo, česa smo sposobni. Premagali smo najboljšo ekipo rednega dela prvenstva, dvakrat pa žal tudi izgubili proti zadnji. V določenih trenutkih smo nekoliko popustili mentalno, zmanjkal je ekipni duh, po drugi strani pa smo bili sposobni podvigov, kot je bila zmaga v Gorici proti Dinamu. Vsekakor lahko še napredujemo.

Kako bi primerjali letošnjo sezono s prejšnjima dvema, ko ste igrali pod taktirko različnih trenerjev?

Zamenjave trenerjev so imele svojo težo, kljub temu pa smo vedno trenirali maksimalno. Letos smo imeli dva košarkarja v ekipi, ki sta nam veliko pomagala (Diminić in Enrico Gobbato, op. a.) in bila med boljšimi v ligi. Vsakdo pa je prispeval nekaj več kot lani, ko smo šele junija dosegli obstanek. Raven lige se je še dodatno dvignila. Ekipe, kot so Ozzano, Dinamo in Oderzo imajo v postavi 10-12 poklicnih igralcev, mi pa premoremo le enega. Kljub temu smo bili konkurenčni najboljšim ekipam. Tudi rezultati potrjujejo, da smo naredili korak naprej.

Letos je vodenje ekipe prevzel trener Matija Jogan. Kako ste se z njim ujeli in katere spremembe je sploh vnesel v ekipo?

Na začetku sezone smo se morali najprej spoznati. On nas in mi njega. Tudi z novimi soigralci smo se morali spoznati. Z Banom, Malalanom in De Petrisom smo dolgo let igrali skupaj in smo lahko igrali na pamet, z novimi prišleki pa smo se morali sprva uigrati. Trener Jogan je v ekipo vnesel nekaj več zagrizenosti. Izboljšali smo se predvsem v obrambi (Jadran je imel drugo najboljšo obrambo divizije A, op. a.), v napadu pa smo občasno igrali na visoki ravni. Potrebovali smo nekaj časa, da smo uredili tudi hierarhije znotraj ekipe. Ko pa smo razumeli, da moramo na igrišču trdo trenirati in manj govoriti, smo resnično začeli delovati kot ekipa.

Če izpustimo sobotno, katera je bila najlepša zmaga v sezoni?

Osvojiti derbi v Gorici proti Dinamu pred tako številnim in glasnim občinstvom v dvorani PalaBigot je bilo res lepo zadoščenje. Prav tako je bilo lepo premagati prijatelja Andreo Collija. Na Čarboli smo premagali Oderzo in Mantovo. Tudi proti Gardoneseju v gosteh smo odigrali zelo dobro tekmo.

Letos ste bili kapetan ekipe. Kaj vam to pomeni?

Ponosen sem, da sem del Jadranove zgodovine. Pred mano so bili kapetani igralci kova Slavca, Franca, Rauberja in Oberdana, s katerimi imam tudi zelo lep odnos. Nekaj posebnega je, da je moje ime ob njihovem. Zadovoljen sem tudi, da sem ravno na zadnjih dveh tekmah igral na polno, saj nikakor nisem hotel biti kapetan ekipe, ki bi izpadla iz meddeželne B-lige.