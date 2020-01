Luka Dončić s trojnim dvojčkom popeljal Dallas do nove zmage

Luka Dončić je s sijajno predstavo in trojnim dvojčkom popeljal Dallas do nove zmage. Košarkarji Dallasa so premagali Chicago Bulls s 118:110. Dončić je prispeval 38 točk, 11 skokov in 10 podaj, samo v tretji četrtini je dosegel kar 21 točk. Navijači so glasno vzklikali »MVP« in tako želeli poudariti, da je slovenski »čudežni deček« trenutno najboljši igralec v severnoameriški košarkarski ligi.

Trener Dallasa Rick Carlisle je po tekmi pohvalno ocenil, da tekmeci na Dončića pošiljajo fizično močne igralce, ki ga precej »tepejo«, ampak Dončić je tudi tokrat ostal miren.

Denver je medtem s 123:115 ugnal Atlanto. Vlatko Čančar ni dobil priložnosti, zgodovino pa je pisal Srb Nikola Jokić, ki je dosegel strelski rekord in Atlanti nasul kar 47 točk.