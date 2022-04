Luka Dončić se je poškodoval

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić se je na zadnji tekmi rednega dela sezone, ki so jo Dallas Mavericks odigrali proti San Antonio Spurs in zmagali s 130:120, poškodoval in zasejal strah v ekipo pred začetkom končnice prvenstva NBA. Poškodoval si je levo mečno mišici in je njegov nastop v končnici vprašljiv. Za Dallas je bila med drugim tekma povsem nepomembna, saj ne bi bila mogla spremeniti položaja na lestvici. Poleg tega Dončić sploh ne bi bil smel nastopiti zaradi kopičenja tehničnih napak, toda mu je vodstvo lige pred dnevi 16. tehnično napako proti Portlandu izbrisalo. Pred poškodbo je sicer prispeval 26 točk, osem skokov in devet podaj, nakar se je prijel za mečno mišico, takoj poklical zdravniško ekipo in zapustil tekmo ter se predčasno odpravil v slačilnico.

Trener Jason Kidd je po tekmi dejal, da sledijo podrobnejši zdravniški pregledi, vendar je Dončić vprašljiv za prvo tekmo Dallasa v končnici proti Utahu. Dallas je sezono končal na četrtem mestu v zahodni konferenci, Utah pa je bil peti.

V dresu Denver Nuggets, ki so pred domačimi navijači klonili proti Los Angeles Lakers s 141:146, se je po dolgem času spet predstavil Vlatko Čančar. Odigral je 24 minut in prispeval dve točki, tri skoke in štiri podaje. Denver je na šestem mestu zahodne konference in se bo v prvem krogu pomeril z Golden State Warriors, tretjimi nosilci.

Goran Dragić za Brooklyn Nets po koronski okužbi še ni zaigral; mrežice so s 134:126 premagale Indiana Pacers in se z zmago utrdile na sedmem mestu vzhodne konference. Ekipe na mestih od 7 do 10 igrajo za še dve vstopnici v končnici v dodatnih kvalifikacijah. Mrežice Dragića čakajo Cleveland Cavaliers, zmagovalec tega dvoboja pa bo nato tekmec Bostona.