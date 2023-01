Luka Dončić vnovič v prvi peterki tekme zvezd

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je moral zaradi poškodbe levega gležnja v prvi četrtini zapustiti parket na tekmi med njegovimi Dallas Mavericks proti Phoenix Suns v severnoameriški ligi NBA. Pred tem je še drugič v karieri postal član prve peterke tekme zvezd po izboru navijačev, medijev in igralcev.

Triindvajsetletni Dončić se je poškodoval v tretji minuti prve četrtine, ko je po obratu nesrečno stopil na stopalo Mikala Bridgesa. Odšel je v slačilnico, tam poskusil obremeniti gleženj, a ne dovolj, da bi se vrnil na parket. Kasnejši pregled je bil po informacijah Mavericks sicer negativen, kar pomeni, da ne gre za hudo poškodbo. Dallas je kljub Dončićevi poškodbi sicer premagal Phoenix Suns z 99:95.

Dončić je pred dvobojem prejel pričakovano novico, da bo vnovič začel tekmo vseh zvezd v NBA, skupno pa bo še četrtič v petih sezonah igral na festivalu zvezdnikov, ki bo letos v Salt Lake Cityju.

Ob njem so se v prvi peterki na zahodu znašli še kapetan LeBron James (Los Angeles Lakers), ki je prejel največ glasov med vsemi košarkarji in bo na tekmi vseh zvezd igral že 19. ter se s tem izenačil s Kareemom Abdul-Jabbarjem. Ob njem bodo v prvi peterki z zahoda še Stephen Curry (Golden State Warriors), Nikola Jokić (Denver Nuggets) in Zion Williamson (New Orleans Pelicans).

Na vzhodu je kapetan, torej košarkar z največ glasovi navijačev, postal Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks). Ob njem bodo v prvi peterki igrali še Kevin Durant in Kyrie Irving (oba Brooklyn Nets), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) in Jayson Tatum (Boston Celtics).

Dončić je prvič zaigral na tekmi vseh zvezd v sezoni 2019/20 in dosegel osem točk ter štiri asistence. Naslednje leto je bil član prve peterke in vnovič dosegel osem točk in osem asistenc. Tudi lani je dvoboj končal z osmimi točkami in tremi asistencami.

Dvoboj med ekipo LeBron in ekipo Giannis bo v noči z 19. na 20. februar. Rezerviste, po sedem iz vsake konference, bodo izbrali trenerji lige NBA, in sicer v noči z 2. na 3. februar.