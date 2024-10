Luna Rossa ostala brez nastopa v 37. pokalu Amerike

Italijanska jadrnica Luna Rossa Prada Pirelli se ne bo potegovala za 37. pokal Amerike. V današnji 11. regati finala pokala Louis Vuitton v Barceloni je utrpela sedmi, odločilni poraz proti jadrnici Ineos Britannia. Po izenačenem startu je Ineos Britannia prevzela vodstvo in ga zadržala do ciljne črte, ki jo je prečkala z 11 sekundami prednosti. Finale pokala izzivalcev se je tako končal z izidom 7:4 v korist jadralcev britanske posadke. Ineos Britannia bo za 37. pokal Amerike izzvala branilce naslova, jadralce ekipe Emirates Team New Zealand. Dvoboj za najprestižnejšo in najstarejšo jadralsko lovoriko se bo začel 12. oktobra. Tekmuje se na 7 zmag.